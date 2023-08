US-Charts: PS5, Diablo 4 und Final Fantasy XVI dominierten im Juni 2023

Heute stellten die US-amerikanischen Marktforscher der NPD Group die US-amerikanischen Hard- und Software-Charts zum Juni 2023 bereit. Nachdem wir in dieser Woche bereits von den beeindruckenden Verkaufszahlen aus Großbritannien berichten konnten, setzte die PS5 ihren Siegeszug auch in den USA fort.

Demnach handelte es sich bei der Sony-Konsole im Juni um die erfolgreichste Plattform in den USA – sowohl hinsichtlich der verkauften Einheiten als auch beim generierten Umsatz. In beiden Bereichen hat die PlayStation 5 auch auf das ganze Jahr 2023 gesehen die Spitzenposition inne.

Mat Piscatella von der NPD Group dazu: „Die PlayStation 5 war im Juni 2023 die meistverkaufte Hardware-Plattform, sowohl was die Stückzahlen als auch den US-Dollar angeht. Die Verbraucherausgaben für PlayStation-Hardware erreichten im Juni den höchsten Gesamtwert seit 2008, während die Stückzahlen die höchsten seit Juni 2010 waren.“

Drei Neueinsteiger an der Spitze der Software-Charts

Werfen wir nun einen Blick auf die US-amerikanischen Software-Charts aus dem Juni 2023. Hier setzen sich die kompletten Top 3 aus Neueinsteigern zusammen. Die Spitzenposition sicherte sich Blizzard Entertainments Action-Rollenspiel „Diablo 4“, das einen äußerst erfolgreichen Start hinlegte und in den USA schon jetzt zu den drei meistverkauften Spielen des Jahres 2023 gehört.

Auf dem zweiten Platz fand sich das PlayStation 5-exklusive Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ ein, während „Street Fighter 6“ auf dem dritten Platz in die US-amerikanischen Software-Charts einstieg. Laut der NPD Group verkaufte sich „Street Fighter 6“ im ersten Monat doppelt so oft wie seinerzeit „Street Fighter 5“.

Hier dürfte der Nachfolger von der Tatsache profitiert haben, dass mit dem PC, der PlayStation 5, der Xbox Series X/S sowie der PlayStation 4 gleich vier Plattformen versorgt wurden, während „Street Fighter 5“ damals nur für den PC und die PlayStation 4 erschien. Auf den weiteren Plätzen landeten mit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ und „Hogwarts Legacy“ die erfolgreichsten Titel aus dem Monat Mai 2023.

Related Posts

Geht es um den bisher meistverkauften Titel des Jahres 2023, dann führt in den USA weiterhin kein Weg an „Hogwarts Legacy“ vorbei.

Anbei die Übersicht über die Top 20 des Monats Juni 2023.

Weitere Meldungen zu US-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren