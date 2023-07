Japan-Charts: Pikmin 4 übertrifft bereits zum Launch die Lifetime-Sales von Final Fantasy XVI

"Final Fantasy XVI" hält sich weiter in den Top 10 der japanischen Software-Charts.

Anfang der Woche erreichten uns die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien, denen sich entnehmen ließ, dass es Nintendos Strategie-Titel „Pikmin 4“ gelang, zum Launch an die Spitze der Retail-Charts auf der Insel zu springen.

Auch in Japan legte der neueste Titel aus dem Hause Nintendo einen erfolgreichen Start hin und verkaufte sich in der ersten Verkaufswoche fast 402.000 Mal.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass „Pikmin 4“ gerade einmal drei Tage benötigte, um die Lifetime-Sales von „Final Fantasy XVI“ zu übertreffen.

Ein weiterer Neueinsteiger und die Switch an der Spitze

Square Enix‘ Rollenspiel erschien Ende Juni und verkaufte sich in Japan bisher knapp 401.000 Mal. In der Verkaufswoche vom 17. bis zum 22. Juli 2023 hielt sich „Final Fantasy XVI“ trotz rückläufiger Zahlen weiter in den Top 10 der Software-Charts – auf Platz 9. Bei „Pikmin 4“ handelte es sich übrigens nicht um den einzigen Neueinsteiger der letzten Woche.

Auf dem vierten und dem fünften Platz stiegen die Switch- beziehungsweise PlayStation 4-Versionen von „Nobunaga’s Ambition: Awakening“ in die japanischen Software-Charts ein. Ansonsten werden die Charts wie gehabt von diversen Nintendo-Titeln dominiert, die sich zum Teil seit Monaten in den Top 10 halten.

Ebenfalls nichts Neues gibt es an der Hardware-Front. Hier verteidigte die Switch die Spitze vor der PlayStation 5, während die Xbox Series X/S in Japan weiter eine untergeordnete Rolle spielt. Um es einmal freundlich auszudrücken.

Software-Charts:

[NSW] Pikmin 4 – 401.853 (Neu) [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 15.616 (1.775.035) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 10.749 (5.385.022) [NSW] Nobunaga’s Ambition: Awakening – 10.633 (Neu) [PS4] Nobunaga’s Ambition: Awakening – 10.434 (Neu) [NSW] Minecraft – 7.512 (3.200.000) [NSW] Splatoon 3 – 6.337 (4.066.350) [NSW] Nintendo Switch Sports – 5.784 (1.131.645) [PS5] Final Fantasy XVI – 4.904 (401.376) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 4.844 (5.239.500)

Hardware -Charts:

Nintendo Switch – 71.180 PS5 – 46.561 Xbox Series X/S – 1.158

Quelle: Famitsu

