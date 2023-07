UK-Charts: Zwei Neueinsteiger und diverse alte Bekannte in den Top 10

Wie sich den von GfK erhobenen und von GamesIndustry.biz veröffentlichten Software-Charts aus Großbritannien entnehmen lässt, musste „FIFA 23“ in der letzten Woche die Spitzenposition räumen und Platz für eine Neuveröffentlichung von Nintendo machen.

Die Rede ist von „Pikmin 4“, das in den britischen Retail-Charts vom 17. bis zum 22. Juli 2023 auf dem ersten Platz einstieg. Laut den Marktforschern von GfK verkaufte sich „Pikmin 4“ in der ersten Woche 45 Prozent öfter als das im Oktober 2020 veröffentlichte „Pikmin 3: Deluxe“.

Der zweite Neueinsteiger fand sich auf dem dritten Platz ein: Die „Sims 4“-Erweiterung „Pferderanch“. Zwischen den beiden Neueinsteigern platzierte sich mit „FIFA 23“ einer der Dauerbrenner der letzten Monate.

Diablo 4 kehrt in die Top 10 zurück

Federn lassen musste in der vergangenen Woche der Switch-exklusive Open-World-Titel „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ auf dem vierten Platz, dessen Verkaufszahlen im Vergleich mit der Vorwoche um 23 Prozent zurückgingen. Auf den weiteren Positionen folgen der Fun-Racer „Mario Kart 8 Deluxe“, das magische Abenteuer „Hogwarts Legacy“ sowie der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“.

Der Wiedereinstieg unter die besten zehn gelang Blizzard Entertainments Action-Rollenspiel „Diablo IV“. „Star Wars: Jedi Survivor“ hingegen verabschiedete sich aus den Top 10. Nachdem die Verkaufszahlen gegenüber der Vorwoche um 60 Prozent einbrachen, reichte es in der letzten Woche nur noch für den 18. Platz der britischen Software-Charts.

Ebenfalls hervorzuheben ist Capcoms Fighting-Titel „Street Fighter 6“, dessen Verkaufszahlen um 65 Prozent anstiegen. Trotz allem blieb es hier nur bei Platz 14. Anbei die offizielle Übersicht über die Top 10 der letzten Woche.

Zu beachten ist, dass wie gehabt nur die Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt werden. Die Download-Verkäufe werden im Rahmen separater Charts erhoben.

UK: Die Retail-Charts vom 17. bis zum 22. Juli 2023

1. Pikmin 4

2. FIFA 23

3. The Sims 4 Horse Ranch

4.. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. Hogwarts Legacy

7. Call of Duty: Modern Warfare 2

8. Minecraft (Switch)

9. Elden Ring

10. Diablo IV

Quelle: GamesIndustry.biz

