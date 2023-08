Japan-Charts: Pikmin 4 verteidigt die Spitze – Die PS5 legt zu

Im vergangenen Monat feierte Nintendos Strategie-Titel „Pikmin 4“ im japanischen Einzelhandel einen erfolgreichen Start und fand in den ersten drei Tagen nach dem Release mehr als 400.000 Abnehmer.

Damit gelang es Nintendo in kürzester Zeit, die Verkaufszahlen von „Final Fantasy XVI“ im japanischen Einzelhandel zu übertreffen. In der Verkaufswoche vom 24. bis zum 29. Juli 2023 gingen die Verkaufszahlen von „Pikmin 4“ zwar spürbar zurück. Trotz allem reichte es mit mehr als 115.000 verkauften Einheiten im japanischen Einzelhandel ein weiteres Mal zum ersten Platz der japanischen Software-Charts.

Auf den weiteren Plätzen fanden sich die Neuerscheinung „Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation“ in der Switch-Version mit rund 18.000 verkauften Kopien sowie der Switch-exklusive Open-World-Titel „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ mit 14.700 weiteren Verkäufen ein.

Hardware-Zahlen aller Konsolen legten zu

Auffällig ist in der vergangenen Woche die recht hohe Anzahl an Neueinsteigern – darunter die Switch- und PlayStation 5-Versionen von „Crymachina“ oder „Disney Illusion Island“ für die Switch. Ein weiteres Mal gelang es Nintendos Plattform dabei, die Top 10 der japanischen Retail-Charts nach Belieben zu dominieren. So entfielen gleich neun der ersten zehn Plätze der Charts auf Spiele für die Switch.

Eine Entwicklung, die sich wenig überraschend auch in den Hardware-Charts bemerkbar macht. Zwar legten in der vergangenen Woche mit der Switch, der PlayStation 5 sowie den beiden Xbox-Konsolen Series X beziehungsweise Series S alle Plattformen zu, den Platz an der Spitze sicherte sich allerdings ein weiteres Mal Nintendos Konsolen-Handheld-Hybrid.

Anbei die Hard- und Software-Charts der Verkaufswoche vom 24. bis zum 29. Juli 2023.

Software-Charts:

[NSW] Pikmin 4 – 115.697 (517.550) [NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation – 18.267 (Neu) [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 14.749 (1.789.784) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 11.440 (5.396.462) [NSW] Minecraft – 7.597 (3.207.597) [NSW] Crymachina – 7.417 (Neu) [NSW] Disney Illusion Island – 7.172 (Neu) [NSW] Nintendo Switch Sports – 5.782 (1.137.427) [NSW] Splatoon 3 – 5.609 (4.071.959) [PS5] Crymachina – 5.228 (Neu)

Hardware-Charts:

Nintendo Switch – 78.326 (71.180) PS5 – 53.211 (46.561) Xbox Series X/S – 1.846 (1.158)

Quelle: Famitsu

