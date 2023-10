PS5: Cloud-Streaming für PS Plus Premium-Nutzer startet diesen Monat – Termin & Details

Bereits vor einer ganzen Weile kündigte Sony Interactive Entertainment eine Cloud-Streaming-Funktion für PlayStation 5-Titel an, die exklusiv über die Premium-Stufe des PlayStation Plus-Dienstes zur Verfügung gestellt wird.

Nachdem bisher in den Sternen stand, ab wann das Streaming-Feature für PS5-Spiele zur Verfügung stehen wird, sorgten die PlayStation-Macher heute endlich für Klarheit und gaben bekannt, dass es in diesem Monat so weit sein wird. Aktuell ist geplant, das Feature in Japan am 17. Oktober 2023 an den Start zu bringen. Europa folgt am 23. Oktober 2023, während es in Nordamerika am 30. Oktober 2023 so weit sein wird.

Zu den ersten Titeln, die den Streaming-Service unterstützen werden, gehören „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“, „Horizon Forbidden West“, „Ghost of Tsushima“, Mortal Kombat 11″ und „Saints Row“ sowie die Testversionen zu „Hogwarts Legacy“, „The Witcher 3: Wild Hunt“ und „The Calisto Protocol“.

„Es werden ausgewählte PS5-Spiele zum Streaming zur Verfügung stehen und wir planen, in Zukunft hunderte PS5-Spiele bereitzustellen, die diesen neuen Vorteil unterstützen“, heißt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Was wird technisch geboten?

„PS5-Cloud-Streaming wird bei der Veröffentlichung ausschließlich auf der PS5-Konsole verfügbar sein. Spieler mit einer PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft haben damit Zugang zum PS5-Spiele-Streaming, wodurch ein Download des Spiels nicht mehr erforderlich ist“, führte Sony Interactive Entertainment aus und ergänzte, dass die PS5-Streaming-Funktion auch zusätzliche Inhalte wie Erweiterungen oder DLCs unterstützt.

Je nach Leistung eurer Internetverbindung könnt ihr eure PS5-Spiele in 4K, 1440p, 1080p oder 720p mit 60 FPS und SDR- oder HDR-Ausgabe streamen. Hinzukommt ein verbessertes Audio mit der Unterstützung aller Sound-Optionen, die die PlayStation 5 zu bieten hat – einschließlich 5.1 und 7.1 sowie „Tempest 3D AudioTech“.

Ein weiteres heute angekündigtes Feature für das PS5-Cloud-Streaming via PlayStation Plus Premium: „Erstelle Screenshots und nimm bis zu 3 Minuten lange Videos auf, die in deine Mediengalerie auf PS5 heruntergeladen werden und auch in der Mediengalerie der PS App verfügbar sind.“

Abschließend nannte Sony Interactive Entertainment die empfohlene Internetgeschwindigkeit für das neue Streaming-Feature, die bei 5 Mbit/s für 720p, 15 Mbit/s für 1080p und 38 Mbit/s+ für 4K liegt.

Die komplette Ankündigung findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

