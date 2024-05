The Witcher: In Staffel 4 seht ihr „eine andere Ciri“, erklärt Darstellerin

Die Ciri-Darstellerin beschreibt, wie sich ihre Figur in den kommenden Staffeln von "The Witcher" verändern wird.

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur vierten Staffel der „The Witcher“-Serie. Und auch Staffel fünf ist schon beschlossene Sache.

Wie sich Prinzessin Ciri im Laufe der neuen Staffel verändert, erklärte jetzt Darstellerin Freya Allan im Gespräch mit Inverse.

Ciri hat sich offensichtlich im Laufe der Serie verändert, aber in dieser Staffel sehen wir wirklich eine andere Ciri. Freya Allan beschreibt die Veränderung von Ciri

Einfach brutal sein

Weiter erklärt sie: „Am Ende der letzten Staffel hat sie so viel durchgemacht, dass sie nicht mehr weiter weiß. Und ich glaube, dass sie am Ende versucht, in dieser anderen Version von sich selbst zu leben, und sie begibt sich in eine Zone, in der sie nur noch sagt: ‚Ich werde einfach brutal sein, weil ich es leid bin, dass die Welt brutal zu mir ist.‘“

In der ersten Staffel wirkte Ciri noch recht unschuldig. An Stärke und Macht gewann sie erst in Staffel zwei und drei. Jetzt soll die Hexerin „wirklich erwachsen“ werden. Und zwar „nicht unbedingt auf die gesündeste Weise.“

Mit Staffel fünf soll die Serie dann ihr Ende finden. Mental bereitet sich Allan schon auf den Abschluss vor.

„Es wird das Ende eines großen Kapitels sein, worauf ich mich freue und bereit bin. Aber ich glaube, wenn es dann soweit ist, werde ich schockiert sein, wie sehr mich das trifft“, meint sie dazu.

Zuletzt bat die Schauspielerin darum, Geralt von Rivas neuem Darsteller (Liam Hemsworth) eine Chance zu geben. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, wird Henry Cavill nicht mehr mitwirken. Es sei zugegebenermaßen keine ideale Situation, doch Hemsworth scheint sich Mühe zu geben, „sein Herz einzubringen.“

