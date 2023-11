PlayStation Portal: Zügiger Ausverkauf, Scalper und ein Teardown-Video

Der in dieser Woche veröffentlichte Streaming-Handheld PlayStation Portal scheint für Sony ein weiterer großer Erfolg zu sein. Denn bei den meisten Händlern, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern, ist die Hardware kurz nach dem Launch weitgehend ausverkauft.

Bei Amazon kann PlayStation Portal nicht mehr bestellt werden. Bei Media Markt und Saturn heißt es im Produktkatalog lediglich: “Leider keine Lieferung möglich”. Und auch bei Otto, Expert und Co werden interessierte Kunden derzeit nicht fündig.

PlayStation Direct liefert noch

Verkauft wird PlayStation Portal hingegen in größeren Mengen bei eBay, oft zu überzogenen Preisen. Das lässt einmal mehr die Vermutung aufkommen, dass Scalper den regulären Kunden zuvorkamen.

Zumindest in Deutschland dürfte die Rechnung noch nicht aufgehen. Denn bei PlayStation Direct kann PlayStation Portal weiterhin zum angedachten Preis von 219,99 Euro bestellt werden. Hier ist die Abgabemenge auf ein Exemplar pro Person beschränkt.

Gamesindustry berichtet wiederum, dass PlayStation Portal im britischen PlayStation Direct-Store ausverkauft ist, sodass auch Sony langsam die Bestände auszugehen scheinen. Wer rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest mobil spielen möchte, sollte demnach die noch verfügbaren Exemplare in Anspruch nehmen.

Spieler, die bereits im Besitz von PlayStation Portal sind und wissen möchten, wie der Handheld im Inneren aussieht, müssen ihren Neuerwerb nicht zwangsweise zerlegen. Diesen Job übernahm ein Youtuber namens Jacob R, der das Gerät in einem Teadown-Video auseinandernimmt.

Im Inneren des Handhelds ist keine besonders leistungsstarke Hardware zu finden. Immerhin berechnet das Gerät die Spiele nicht selbst. Dafür ist eine mit PlayStation Portal verbundene PS5 verantwortlich, die das Ergebnis auf das Display des Handhelds streamt.

Das Teardown-Video lässt gleichzeitig vermuten, dass die Reparatur des Geräts eine Herausforderung darstellt, da es äußerst schwierig ist, PlayStation Portal zu demontieren.

Weitere Funktionen könnten folgen

PlayStation Portal wurde als ein Streaming-Handheld angekündigt, der sich auf Remote Play konzentriert. In Zukunft könnte die neue Sony-Hardware aber auch Cloud-Streaming unterstützen und dadurch die Attraktivität für eine breitere Zielgruppe erhöhen.

Was meint ihr zu PlayStation Portal? Konntet ihr den Handheld bereits testen?

