PlayStation Portal: Läuft PS VR2 bereits den Rang ab

PlayStation Portal ist weitgehend ausverkauft. Eine Ausnahme bilden gelegentlich stationäre Händler sowie Reseller auf eBay und Co. Der Erfolg des Streaming-Handhelds dürfte damit nicht nur Kritiker überrascht haben, sondern auch die Produktplaner von Sony.

Der beachtliche Erfolg wird vor allem bei einem Vergleich mit PlayStation VR2 deutlich. Das Virtual-Reality-Headset kam im Februar 2023 auf den Markt und fand in der Launch-Phase mehr Abnehmer als das 2016 veröffentlichte Vorgänger-Headset.

PS Portal stellt PS VR2 beim Jahresendspurt in den Schatten

Für den spanischen Markt liegen inzwischen Zahlen vor, die den direkten Vergleich der Verkäufe ermöglichen. Ausgewertet wurden die letzten beiden Wochen vor dem Jahreswechsel sowie das Gesamtjahr 2023.

Demnach war PlayStation Portal in der Vorweihnachtswoche offenbar ein beliebtes Geschenk. 2.000 Geräte wurden in Spanien verkauft. Zwischen Weihnachten und Silvester waren es noch einmal 1.500 Exemplare. Seit der Markteinführung Mitte November kamen knapp über 10.000 verkaufte Exemplare zusammen.

Laut Gamereactor wurden in den Wochen vor dem Jahreswechsel etwa tausend PS VR2-Headsets verkauft, womit die Gesamtsumme der Verkäufe in Spanien auf knapp über 20.000 Exemplare stieg.

Beim Vergleich ist zu beachten, dass PlayStation VR2 wesentlich länger erhältlich ist und PlayStation Portal von erheblichen Lieferproblemen geplagt wird. Das gilt auch für Spanien, wie ein Blick auf Amazon oder PlayStation Direct deutlich macht. Und auch der erhebliche Preisunterschied dürfte eine Rolle spielen.

Der Erfolg von PlayStation Portal ist beachtlich. Immerhin ist der Funktionsumfang verglichen mit anderen Handhelds eingeschränkt. Spiele werden auf der PS5 berechnet und via Remote Play auf die mobile Hardware geschickt. Doch auch eine Cloud-Funktion ist denkbar:

Wie lief es für PS5, Xbox Series X/S und Switch?

Vom spanischen Markt trafen ebenfalls Zahlen zu den aktuellen Konsolen ein. In den letzten zwei Wochen des Jahres gingen 26.000 und 21.000 Exemplare der PS5 über die Ladentische, womit sich der Gesamtverkauf des Jahres auf 550.000 Konsolen summierte.

Mit 32.000 bzw. 17.000 Handheld-Konsolen war die Switch in der Weihnachtsphase besonders beliebt. Am Ende kamen in den zwölf Monaten 410.000 verkaufte Exemplare zusammen.

Schlusslicht in Spanien bildete die Xbox Series X/S. 6.500 bzw. 1.500 verkaufte Konsolen waren es in den zwei Endspurt-Wochen des vergangenen Jahres. Damit konnte das Konsolen-Duo im Gesamtjahr die Verkaufsmarke von 100.000 überschreiten.

Was meint ihr zu PlayStation Portal? Hattet ihr den Ausverkauf vor der Veröffentlichung erwartet?

