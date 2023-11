PlayStation VR2: Neue Spiele demonstrieren Features des PS5-Headsets

In einem neuen Video zu PlayStation VR2 stellt Sony vier Spiele vor, die sich die Features des Virtual Reality-Headsets zunutze mache, darunter das Eyetracking und das haptische Feedback.

PlayStation VR2 nähert sich dem ersten Geburtstag. Veröffentlicht wurde das Virtual Reality-Headset im vergangenen Februar als Zubehör für die PS5.

Der Erfolg einer Hardware steht und fällt mit dem dazugehörigen Software-Angebot. Vier dieser Spiele sind in einem neuen Video zu sehen, das am Wochenende von Sony veröffentlicht wurde.

Im Trailer gezeigt werden “Journey to Foundation”, “Gostbusters: Rise of the Ghost Lord”, “Project Wingman: Frontline 59” und “Firewall Ultra”, die sich die Besonderheiten von PlayStation VR2 zunutze machen.

Journey to Foundation demonstriert grafische Vorteile

Zu den Features des PS5-Headsets gehört die 4K-Auflösung samt HDR-Unterstützung, die im Trailer mithilfe von “Journey to Foundation” präsentiert wird. Der PS VR2-Titel kam Ende Oktober 2023 auf den Markt und versteht sich als ein Story-basiertes Abenteuer, in dem Spieler ihre „einzigartigen, Mentalisten-Fähigkeiten“ zum Einsatz bringen und mit 90 Charakteren interagieren.

“Journey to Foundation” kommt auf einen Metascore von 70, der basierend auf nur vier Reviews nicht sehr aussagekräftig ist.

Die englischsprachige Publikation PSU meint zum Beispiel: “Journey to Foundation ist ein vielschichtiges Sammelsurium von Elementen aus anderen Titeln, die in einer fesselnden und nicht-linearen Sci-Fi-Erzählung vereint wurden. Obwohl die Geschichte und die Charaktere größtenteils fesselnd sind, fühlen sich diese verschiedenen Elemente alle so an, als wären sie anderswo besser ausgeführt worden.”

Im PlayStation Store kommt “Journey to Foundation“ basierend auf dem neuen Wertungssystem auf im Schnitt 4,16 von fünf möglichen Sternen, was ein recht ordentliches Ergebnis ist. Wer sich selbst vom Spiel überzeugen möchte, profitiert bis zum 30. November 2023 von einem Sonderpreis. Statt 37,99 Euro werden nur 26,59 Euro fällig.

Haptisches Feedback macht Gostbusters Rise of the Ghost Lord greifbarer

Ein weiteres Feature von PlayStation VR2 ist das haptische Feedback, das mit den Sense-Controllern geboten wird. Als Beispiel wird im neuen Video die Implementierung in “Gostbusters: Rise of the Ghost Lord” gezeigt. Damit spüren Spieler ihre Auseinandersetzungen mit den Geistern.

Auch “Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord” wurde Ende Oktober 2023 für PlayStation VR2 veröffentlicht. Der Titel schickt Spieler mit den neusten Geisterjäger-Gadgets in das 1984 mit dem ersten Film etablierte Universum.

Auf Metacritic sind nur drei gewertete Reviews hinterlegt, die einen weniger überzeugenden Eindruck hinterlassen und zu einem rechnerischen Gesamtscore von 66 führen, der aufgrund der unterschrittenen Mindestzahl aber nicht angezeigt wird. Screen Rant findet vor allem den Preis nicht gerechtfertigt, da es noch an Inhalten mangelt.

“Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord sollte für ein paar Stunden mit einem engagierten Vier-Personen-Team Spaß machen. Aber es hätte von einem niedrigeren Preis auf PlayStation VR2 sehr profitiert, und sogar ein Viererpack-Rabatt würde helfen. So wie es steht, könnte es mehr Inhalt gebrauchen, um seinen Preis zu rechtfertigen”, heißt es im Test des Magazins.

Im PlayStation Store sind die Spieler weniger kritisch. Hier kommt der Titel auf 4,09 von fünf möglichen Sternen. Mit 109 Bewertungen ist dieses Ergebnis recht repräsentativ. Gekauft werden kann „Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord“ im PlayStation Store für 34,99 Euro.

3D-Audio und Project Wingman Frontline 59

Das Anfang Oktober veröffentlichte “Project Wingman: Frontline 59” schickt Spieler in einen Luftkampf, der aufgrund der Dreidimensionalität das 3D-Audio-Feature der PS5 zur Geltung bringen soll.

Der Titel erschien schon im Jahr 2021 für den PC und konnte mit einem Metascore von 75 und einem User-Score von 7.8 durchaus punkten. Doch wie schlägt sich der Titel in der PS5-Version, die “sechs brandneue VR-Missionen” mit sich bringt?

Gamintrend fasst es wie folgt zusammen: “Was Project Wingman an VR-Visualisierung oder Realismus fehlt, macht es durch seine unerschütterliche Hingabe zum Gameplay wieder wett.”

Spieler scheinen weniger angetan zu sein. Im PlayStation Store kommt der Titel, bei dem die VR-Nutzung optional ist, auf nur 2,76 von fünf möglichen Sternen. Der Kauf ist für 29,99 Euro möglich.

Firewall Ultra soll mit Eyetracking-Funktionen punkten

Beim vierten Spiel im Trailer handelt es sich um den Taktik-Shooter „Firewall Ultra“. Der Launch erfolgte bereits im Sommer. Zu den Kernfeatures gehört die Möglichkeit, mithilfe des Eyetrackings auf Waffen zuzugreifen und mit ihnen zu zielen.

Im Fall von “Firewall Ultra” sind auf Metacritic 23 Reviews hinterlegt, die zu einem Metascore von 61 führten. Mit einem Wert von 4.3 liegt der User-Score basierend auf 360 Stimmen sogar deutlich darunter.

Auch im PlayStation Store kommt der Shooter nicht allzu gut weg. Mehr als 730 Bewertungen sorgten für im Schnitt 2,48 von fünf möglichen Sternen. Selbst das enttäuschende „The Lord of the Rings: Gollum“ brachte es im PlayStation Store auf einen höheren Score.

Wer dennoch in “Firewall Ultra” hineinschnuppern möchte, kann den Titel bis zum 28. November 2023 für 29,99 statt 39,99 Euro kaufen.

Nachfolgend ist der neuste Trailer zum PS5-Headset eingebettet:

Mehr als 130 Spiele mit PS VR2-Support

Im PlayStation Store verweilen mittlerweile mehr als 130 Spiele, die explizit für PlayStation VR2 entwickelt wurden oder eine Kompatibilität bieten. Doch wie die heute vorgestellten vier Titel verdeutlichen, kann die Qualität nicht immer überzeugen.

Besser bewertet sind PS VR2-Games wie „Pistol Whip“ (Metascore 90, PS Store 4,66/5), “Red Matter 2” (Metascore 89, PS Store 4,82/5) oder “Before Your Eyes” (Metascore 79, PS Store 3,93/5), um nur wenige Beispiele zu nennen. Ebenfalls konnten die VR-Modi von “Gran Turismo 7” und “Resident Evil Village” (Test) punkten.

PlayStation VR2: Zwar „wichtig“ für Sony, aber PS5 klar im Fokus

Welche PlayStation VR2-Spiele im Oktober an häufigsten gekauft wurden, verraten die kürzlich veröffentlichten PSN-Charts.

