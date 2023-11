PS5, PS4 und PS VR2: Diese Spiele waren im Oktober im PSN am beliebtesten

Sony hat die neusten PS Store-Ranglisten veröffentlicht. Sie basieren auf den Verkäufen und Downloads im vergangenen Oktober und wurden einmal mehr plattformbasierend unterteilt.

Die PS5-Rangliste bietet wenig Raum für Überraschungen. Der Neueinsteiger “Marvels Spider-Man 2″ konnte sich im Oktober den Spitzenplatz sichern, gefolgt von “EA Sports FC 24”, das bereits im Vormonat erschien.

Eine weitere Neuveröffentlichung im Oktober war „Assassin’s Creed Mirage“, das im Launch-Monat auf einen guten dritten Platz kam. In den USA und Kanada reichte es sogar für den zweiten Rang, da “EA Sports FC 24” dort weniger dominant ist.

In Europa geht es auf der PS5 mit “Grand Theft Auto 5” weiter. Die Tage des Rockstar-Blockbusters sind allerdings gezählt. Take-Two startet im Dezember mit einem Trailer die Marketingkampagne des Nachfolgers, was darauf hindeutet, dass “GTA 6” im kommenden Jahr auf den Markt gebracht wird.

Auf den weiteren Plätzen der PS5-Charts sind Spiele wie “Alan Wake 2”, “UFC 5” und “Baldur’s Gate 3” vertreten. Auf der PS4 dominierten wiederum “EA Sports FC 24”, “Minecraft” und “Red Dead Redemption 2”.

The Dark Pictures: Switchback VR bei PS VR2-Besitzern beliebt

Während sich das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 dem ersten Geburtstag nähert, zeigt die neuste Rangliste, welche VR-Spiele im PlayStation Store den größten Absatz erzielen konnten. Hoch im Kurs standen im Oktober demnach „The Dark Pictures: Switchback VR“, “Beat Saber” und „Propagation: Paradise Hotel“.

Bei den Free-to-Play-Charts konnte sich “Roblox” im Launch-Monat direkt an die Spitze setzen. Für “Disney Speedstorm” und “Fortnite” blieben nur die Ränge zwei und drei. Der zuletzt genannte Titel konnte dank der Rückkehr der ursprünglichen Version im November einen neuen Boost erleben, was sich in den nächsten Charts bemerkbar machen sollte.

PlayStation Store-Charts im Oktober 2023

PS5-Rangliste:

Marvel’s Spider-Man 2 EA Sports FC 24 Assassin’s Creed Mirage Grand Theft Auto V Alan Wake 2 UFC 5 Lords of the Fallen Baldur’s Gate 3 Cyberpunk 2077 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege NBA 2K24 The Crew Motorfest F1 23 Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 Hogwarts Legacy Among Us NHL 24 STAR WARS Jedi: Survivor Lies of P Elden Ring

PS4-Rangliste:

EA Sports FC 24 Minecraft Red Dead Redemption 2 Assassin’s Creed Mirage Grand Theft Auto V Need for Speed Heat Need for Speed Payback The Forest Batman: Arkham Knight CarX Drift Racing Online A Way Out Hogwarts Legacy Riders Republic Gang Beasts Outlast Star Wars Battlefront 2 F1 23 Dead Island Definitive Edition Outlast 2 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

PS VR2-Rangliste:

The Dark Pictures: Switchback VR Beat Saber Propagation: Paradise Hotel Pavlov The 7th Guest VR Hubris Crossfire: Sierra Squad Moss: Book 2 Angry Birds VR: Isle of Pigs Red Matter

PS VR-Rangliste:

The Walking Dead Onslaught Superhot VR Job Simulator Batman: Arkham VR Beat Saber Creed: Rise to Glory Goalkeeper VR Challenge Sniper Elite VR Astro Bot Rescue Mission Swordsman VR

Free-to-Play-Rangliste:

Roblox Disney Speedstorm Fortnite My Hero Ultra Rumble Call of Duty: Warzone Rocket League Fall Guys eFootball 2024 The Sims 4 Honkai: Star Rail

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren