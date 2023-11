Fortnite: OG-Event startet mit einem Spielerrekord

Am vergangenen Wochenende konnte “Fortnite” aufgrund des OG-Events eine Spielerzahl erreichen, die selbst für das populäre Free-to-Play-Projekt einmalig ist. Das gab Epic Games in einem Tweet bekannt.

„So beginnt man die Dinge mit einem großen Knall“, heißt es in der Mitteilung, die am Sonntag gepostet wurde. “Wir sind überwältigt von der Resonanz auf Fortnite OG.”

Demnach wurden am vergangenen Samstag im 24-Stunden-Zeitraum nicht weniger als 44,7 Millionen Spieler verzeichnet, die es zusammen auf eine Spielzeit von 102 Millionen Stunden brachten. “An alle Fortnite-Spieler, OG und neu, vielen Dank!”, so die Macher.

Nach Angaben des unabhängigen “Fortnite”-Trackers Fortnite.GG erreichte das Spiel während dieser Zeitspanne ebenfalls den höchsten jemals gemessenen Wert von 6.172.463 gleichzeitig aktiven Spielern.

Fortnite OG gewährt Reise in die Vergangenheit

Die aktuelle Saison von “Fortnite”, die am 3. November begann und bis zum 2. Dezember 2023 läuft, bietet den Fans des beliebten Battle Royale-Spiels eine Reise in die Vergangenheit. Die Karte wurde zurückgesetzt und versetzt die Spieler somit zurück in Kapitel 1 der Spielwelt.

Dadurch haben sie erneut Zugang zu bekannten Orten wie Tilted Towers, Risky Reels, Greasy Grove und Loot Lake, an denen sie gegeneinander antreten können. Die einmonatige OG-Saison verspricht demnach eine nostalgische Erfahrung für alle “Fortnite”-Fans.

„Während Fortnite OG wird jedes größere Update eine andere Phase der Battle Royale-Vergangenheit bringen, beginnend mit Kapitel 1 Saison 5“, betonte Epic in der vergangenen Woche in einem Blogpost. „Das bedeutet Einkaufswagen, ATKs, das Sturmgewehr, die Pump Shotgun und mehr sowohl in Battle Royale als auch im Zero Build.“

Wiederkehrende Gamer könnten jedoch eine kleine Überraschung erleben, da der Preis für Fortnite-V-Bucks in vielen Gebieten im letzten Monat angehoben wurde. Dies betrifft unter anderem die USA sowie alle Länder innerhalb der Eurozone.

