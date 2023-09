Fortnite: Zwischen 1 und 10 Euro mehr – V-Bucks werden teurer

Gestern berichteten wir über die große Entlassungswelle bei Epic Games. Rund 830 Stellen werden gestrichen, was auf zu hohe Personalkosten zurückzuführen ist. Vor allem das „Fall Guys“-Studio Mediatonic wurde dadurch stark dezimiert. Zusätzlich möchte die Führungsetage noch zwei Firmen verkaufen.

Zusätzlich gab das Technologieunternehmen bekannt: V-Bucks – die Ingame-Währung von „Fortnite“ – werden bald teurer. Ab dem 27. Oktober müssen Spieler des Battle-Royale-Hits tiefer in die Tasche greifen. Unter anderem betroffen sind alle Länder der Eurozone, somit auch Deutschland.

So sehen die neuen Preise aus:

Paket mit 1.000 V-Bucks: 8,99 Euro statt 7,99 Euro

8,99 Euro statt 7,99 Euro Paket mit 2.800 V-Bucks: 22,99 Euro statt 19,99 Euro

22,99 Euro statt 19,99 Euro Paket mit 5.000 V-Bucks: 36,99 Euro statt 31,99 Euro

36,99 Euro statt 31,99 Euro Paket mit 13.500 V-Bucks: 89,99 Euro statt 79,99 Euro

Die Preise steigen also zwischen 12 und 15 Prozent. Einen Monat haben die Spieler noch Zeit, um sich ein Paket zum alten Preis zu kaufen. Gerade bei den höherpreisigen Paketen können die Spieler noch ordentlich sparen.

Was sind die Gründe für diese Anpassung? Es geht um wirtschaftliche Faktoren wie die Inflation und Währungsschwankungen. Deshalb hat Epic Games zuletzt im Vereinigten Königreich, in Kanada und in Mexiko die Preise angepasst.

Lediglich die Crew-Mitgliedschaft ist von der Preiserhöhung nicht betroffen. Allerdings passen die Verantwortlichen die Preise bestimmter Pakete an, sobald sie wieder erhältlich sind. Eine Aufzählung davon findet ihr in Epics offiziellem Blogbeitrag.

„Fortnite“ ist auf allen Konsolen, mobilen Geräten und dem PC kostenlos spielbar. Der Battle-Royale-Shooter finanziert sich seit Jahren durch Mikrotransaktionen.

