PS Store-Charts: Bestseller auf PS5, PS4 und PSVR2

Sony hat die neusten PlayStation Store-Charts veröffentlicht. Sie basieren auf den Verkäufen und Downloads (Free-2-Play-Spiele) im vergangenen August und wurden in mehrere Kategorien aufgeteilt.

Auf der PS5 konnte sich der Dauerseller „Grand Theft Auto 5“ durchsetzen und die gesamte Konkurrenz hinter sich lassen. Bis zur Veröffentlichung von „GTA 6“ werden wir den Rockstar-Titel noch häufiger auf den vorderen Positionen sehen.

Auf dem zweiten Platz liegt „FIFA 23“, mit dem EA Sports im vergangenen Jahr darauf abzielte, die Spieler mit einem verbesserten Gameplay, realistischer Grafik und neuen Spielmodi zu begeistern. In diesem Jahr wird die Reihe unter dem neuen Namen „EA Sports FC“ fortgesetzt.

Eine kleine Überraschung auf dem dritten Platz ist „The Texas Chain Saw Massacre“, ein Horrorspiel, das auf dem berühmten gleichnamigen Film basiert. Mit einem Metascore von 72 kam der Titel bei den Testern allerdings nur bedingt gut an.

Welche PSVR2-Spiele sind gefragt?

Während die PS4-Charts von „Minecraft“, „Red Dead Redemption“ und „FIFA 23“ angeführt werden, zeigt die PSVR2-Rangliste, von welchen Spielen sich Besitzer des Virtual Reality-Headsets am meisten versprechen.

Den ersten Platz der PSVR2-Charts belegt der taktische Shooter „Firewall Ultra“. Spieler können in eine immersive Welt eintauchen und wahlweise kooperativ allerlei Missionen bestreiten. Auf dem zweiten Platz liegt „Pavlov“, ein First-Person-Shooter, der die Spieler ebenfalls in unterhaltsame VR-Gefechte versetzt. „Beat Saber“, ein rhythmusbasiertes Musikspiel, bei dem die Spieler mit Lichtschwertern in einer virtuellen Umgebung tanzen und dabei Musiknoten treffen müssen, rangiert auf Platz 3.

Die folgenden Ranglisten umfassen auch die Free-2-Play-Charts und eine Übersicht über die erfolgreichsten Spiele des PS4-Heasdets PlayStation VR.

PlayStation Store Charts im August 2023

PS5-Spiele:

Grand Theft Auto 5 FIFA 23 The Texas Chain Saw Massacre Armored Core 6: Fires of Rubicon Remnant 2 Assassin’s Creed Valhalla F1 23 Hogwarts Legacy Gran Turismo 7 The Witcher 3: Wild Hunt Atlas Fallen Madden NFL 24 Call of Duty: Modern Warfare II Among Us No Man’s Sky Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Star Wars Jedi: Survivor Football Manager 2023 Diablo 4

PS4-Spiele:

Minecraft Red Dead Redemption FIFA 23 Grand Theft Auto 5 Red Dead Redemption 2 EA Sports UFC 4 A Way Out Gang Beasts Tekken 7 theHunter: Call of the Wild Assassin’s Creed Origins The Forest Gran Turismo Sport Hogwarts Legacy Goat Simulator House Flipper Outlast Unravel Two Assassin’s Creed Valhalla Monopoly Plus

PSVR2-Spiele:

Firewall Ultra Pavlov Beat Saber Crossfire: Sierra Squad Green Hell VR Red Matter 2 Swordsman VR Kayak VR: Mirage The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution The Room VR: A Dark Matter

PSVR-Spiele:

The Walking Dead Onslaught Job Simulator Creed: Rise to Glory Beat Saber Sniper Elite VR Astro Bot Rescue Mission Superhot VR The Guy VR DOOM 3: VR Edition Swordsman VR

Free-2-Play-Spiele:

Fortnite Call of Duty: Warzone Fall Guys Rocket League Tower of Fantasy Apex Legends Die Sims 4 eFootball 2023 Overwatch 2 Trackmania

