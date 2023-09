Epic Games: Zu hohe Kosten – Große Entlassungswelle bei den Unreal-Machern

Wie in einer internen E-Mail an die Belegschaft bestätigt wurde, handelt es sich bei den "Fortnite"- und Unreal Engine-Machern von Epic Games um das nächste Unternehmen, bei dem es zu umfangreichen Entlassungen kommt. Einer Mitteilung des Unternehmens zufolge werden fast 900 Stellen gestrichen.

In den vergangenen Monaten erreichten uns in regelmäßigen Abständen Berichte zu Studios, bei denen es zu Entlassungen kam. Betroffen waren unter anderem verschiedene Studios der Embracer Group, BioWare, die Striking Distance Studios („The Callisto Protocol“) oder die „Immortals of Aveum“-Entwickler von Ascendant.

Einer offiziellen Mitteilung des Unternehmens zufolge handelt es sich bei den „Fortnite“- und Unreal Engine-Machern von Epic Games um das nächste Unternehmen der Videospielindustrie, bei dem auf schmerzhafte Art und Weise der Rotstift angesetzt wurde.

Wie sich der Stellungnahme auf der offiziellen Website entnehmen lässt, strich Epic Games knapp 870 Stellen und entließ somit 16 Prozent der Belegschaft.

Eine Entwicklung, die laut einer internen E-Mail von CEO Tim Sweeney auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass Epic Games „seit einer Weile deutlich mehr Geld ausgibt, als der Konzern einnimmt“.

Zwei Firmen sollen verkauft werden

Weiter geht aus der Stellungnahme von Epic Games hervor, dass es im Rahmen der Umstrukturierung nicht bei Entlassungen bleiben wird. Stattdessen habe sich die Führungsetage dazu entschlossen, zwei Firmen beziehungsweise Studios zu veräußern. Zum einen haben wir es hier mit dem erst im März 2022 von Epic Games übernommenen Musikunternehmen Bandcamp zu tun.

Zudem möchte sich der Konzern vom Vermarkter Songtradr trennen, während das Marketingunternehmen SuperAwesome ausgegliedert wird, um zukünftig als unabhängige Einheit operieren zu können. Schritte, mit denen Epic Games auf die strategischen Herausforderungen der Zukunft vorbereitet werden soll.

„Der Abschied von Menschen, die beim Aufbau von Epic geholfen haben, ist für alle eine schreckliche Erfahrung. Der Trost ist, dass wir über ausreichende Mittel verfügen, um entlassene Mitarbeiter zu unterstützen: Wir bieten ein Abfindungspaket an, das sechs Monate Grundgehalt und in den USA/Kanada/Brasilien sechs Monate von Epic bezahlte Gesundheitsversorgung umfasst“, so Epic Games weiter.

Auf die Entwicklung laufender Projekte sollen die Entlassungen keinen negativen Einfluss haben. Das komplette Statement zur aktuellen Entwicklung bei Epic Games findet ihr auf der offiziellen Website der Unreal-Engine-Macher.

