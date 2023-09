Immortals of Aveum: Schmerzhafte Entlassungswelle bei den Ascendant Studios bestätigt

Nachdem die Ascendant Studios im letzten Monat den magischen Shooter "Immortals of Aveum" veröffentlichten, kam es bei dem unabhängigen Studio in dieser Woche zu einer großen Entlassungswelle. Wie bestätigt wurde, ist von den Maßnahmen fast die Hälfte der Angestellten betroffen.

In Zusammenarbeit mit dem US-Publisher Electronic Arts veröffentlichten die Entwickler der Ascendant Studios im vergangenen Monat den magischen First-Person-Shooter „Immortals of Aveum“.

Wenige Wochen nach dem Release des Shooters bestätigte Bret Robbins, der CEO von Ascendant, in einem Beitrag auf X, dass es bei dem Studio zu einer schmerzhaften Entlassungswelle kam. Wie es heißt, sind von den Einsparungsmaßnahmen 45 Prozent der Belegschaft betroffen.

Unbestätigten Berichten zufolge beschäftigten die Ascendant Studios vor den Entlassungen etwa 80 bis 100 Angestellte. Dies würde im Umkehrschluss bedeuten, dass 40 oder mehr Personen Opfer von Entlassungen wurden.

Immortals of Aveum konnte die Erwartungen offenbar nicht erfüllen

„Es war eine schmerzlich schwierige, aber notwendige Entscheidung, die nicht leichtfertig getroffen wurde. Dennoch müssen wir diese Anpassung jetzt vornehmen, da Immortals of Aveum ausgeliefert wurde. Wir unterstützen die Betroffenen mit allen Mitteln, darunter umfassende Abfindungspakete und Vermittlungshilfen sowie Unterstützungsleistungen für die Verbliebenen“, führte Bret Robbins in der offiziellen Stellungnahme aus.

Die aktuelle Entwicklung bei den Ascendant Studios dürfte zu einem nicht zu unterschätzenden Teil auf das enttäuschende Abschneiden von „Immortals of Aveum“ zurückzuführen sein. Denn nachdem der magische Shooter von den Kritikern und der Community eher verhalten aufgenommen wurde, schienen sich auch die Verkaufszahlen auf einem überschaubaren Niveau zu bewegen.

Beispielsweise stieg „Immortals of Aveum“ in der Releasewoche gerade einmal auf dem 21. Platz der britischen Retail-Charts ein. Eine ungewöhnlich niedrige Platzierung für eine ambitionierte neue Marke. Auch sonst hielten sich Electronic Arts und die Ascendant Studios bezüglich der Verkaufszahlen von „Immortals of Aveum“ vornehm zurück, was ebenfalls als schlechtes Zeichen gewertet werden darf.

„Immortals of Aveum“ erschien im August 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Ungeachtet der aktuellen Entwicklung werden die Ascendant Studios an weiteren Updates und Verbesserungen zum Shooter arbeiten, mit denen die Nutzererfahrung verbessert werden soll.

