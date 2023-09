Immortals of Aveum: Zweiter Patch mit Performance-Korrekturen und mehr ist da

Immortals of Aveum:

Die Ascendant Studios haben den zweiten Patch für ihren Magie-Shooter herausgebracht. Was sich dadurch ändert, teilte Electronic Arts mit.

Sowohl auf PS5, Xbox Series X/S als auch PC steht ein neues Update für „Immortals of Aveum“ bereit. Zahlreiche Verbesserungen stecken drin, die fortan eine bessere und reibungslosere Spielerfahrung ermöglichen.

An erster Stelle nennt EA in seinen Release Notes die zwei wichtigsten Änderungen. Eine davon betrifft den PC, die andere die Konsolen. So haben die Entwickler den Empfindlichkeitsbereich der Maus erhöht, wodurch der Spieler sie – falls gewünscht – niedriger ansetzen kann. Außerdem wurde ein Problem beseitigt, wegen dem die Helligkeit auf Konsolen entweder zu dunkel oder zu hell ausfiel.

Fortan flüssigere Bildwiederholrate

Im Anschluss folgen die Performance-Anpassungen. Wie wir neulich berichteten, hat gerade die Bildwiederholrate ab und an zu kämpfen. Aber auch Abstürze sind ein Thema. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, hat das Team diese Dinge vorgenommen:

Mehrere Fälle von gelegentlichen Abstürzen und Fortschrittsblockern behoben

Ein Problem behoben, bei dem das Spiel Speicherplätze überschrieb, wenn der Spieler an einem bestimmten Ort spawnte

Verschiedene Fälle von FPS-Einbrüchen und Stottern im Spiel verbessert

Bereiche behoben, in denen das Spiel gelegentlich hakte oder kurzzeitig einfror

Spawnzeit für Beute verbessert

Auch beim Gameplay lief noch nicht alles rund. Mal sind Objekte an der falschen Stelle aufgetaucht, mal wurde die Funktion von Zaubern beeinträchtigt. Viele Bugs und Balancing-Probleme dieser Art sind nun behoben. Ein paar Fixes beziehen sich außerdem auf die Benutzeroberfläche- und Erfahrung.

Ein Fehler bezieht sich nur auf die Konsolen. Hier gibt es nun im Menüpunkt „Anzeige“ keine leeren Kästchen mehr. Speziell auf der Xbox Series S fällt zudem ab sofort die Grafikqualität etwas höher aus. PC-spezifische Korrekturen gibt es wiederum sieben Stück.

Am Ende sind noch einige kleinere Fehlerbehebungen aufgelistet. Möchtet ihr euch darüber im Detail informieren, könnt ihr das hier machen.

„Immortals of Aveum“ kostet auf den Konsolen 79,99 Euro. Wer eine Mitgliedschaft bei EA Play hat, spart zehn Prozent. PC-Gamer zahlen wiederum einen Standard-Preis von 59,99 Euro.

