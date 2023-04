Epic Games: Unreal Engine-Macher geben die nächste Studioübernahme bekannt

In einer aktuellen Pressemitteilung gab Epic Games die Übernahme des brasilianischen Entwicklerstudios Aquiris bekannt. Laut der offiziellen Ankündigung soll die Übernahme das Fundament für die Gründung von Epic Games Brasil bilden.

Auch in diesem Monat kam es in der Videospielindustrie zur Übernahme ausgewählter Entwicklerstudios. Beispielsweise gab Sega vor wenigen Tagen den Kauf der „Anrgy Birds“-Macher von Rovio Entertainment bekannt.

Die Verantwortlichen von Epic Games waren in den vergangenen Monaten ebenfalls nicht untätig und arbeiteten an einer Übernahme, die im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben wurde. Wie Epic Games bestätigte, wurde mit Aquiris ein Studio übernommen, in das man bereits im April 2022 investierte.

Das im brasilianischen Porto Alegre ansässige Studio Aquiris wurde im Jahr 2007 gegründet und machte auf dem internationalen Parkett vor allem mit Spielen wie „Wonderbox“ oder die Arcade-Racer-Serie „Horizon Chase“ auf sich aufmerksam.

Das Fundament für Epic Games Brasil

Nachdem es im vergangenen Jahr hieß, dass aus der Zusammenarbeit zwischen Epic Games und Aquiris mehrere Multiplattform-Titel hervorgehen werden, wurde die Partnerschaft zwischen den beiden Studios mit der Übernahme von Aquiris auf die nächste Stufe gehoben. Wie Epic Games ausführte, bildet die Übernahme das Fundament von Epic Games Brasil, dem ersten Studio der Unreal Engine-Macher in Lateinamerika.

Unter dem Banner von Epic Games wird das frisch übernommene Studio nicht nur weiter an den bereits bestätigten Multiplattform-Produktionen arbeiten. Darüber hinaus werden sich die Entwickler dem „Fortnite“-Team anschließen und zukünftig neue Inhalte und sozialen Erfahrungen für den erfolgreichen Battle-Royal-Shooter entwerfen.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Der Beitritt zu Epic Games baut auf unseren Erfolgen bei der Entwicklung unvergesslicher Spiele wie Wonderbox, Horizon Chase 2 und Looney Tunes World of Mayhem auf, die wir weiterhin betreiben werden. Wir freuen uns, unsere Erfahrung mit der Unreal Engine bei der Spieleentwicklung zu nutzen, um zur Zukunft von Fortnite beizutragen“, kommentierte Mauricio Longoni, CEO von Aquiris und jetzt Studio-Director von Epic Games Brasil, die Übernahme

„Aquiris war führend in der Spieleentwicklung in Brasilien und Lateinamerika, und ein Teil von Epic Games zu werden, wird die Entwickler unserer Region für die gesamte Branche ins Rampenlicht rücken.“

Quelle: Pressemitteilung

Weitere Meldungen zu Epic Games.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren