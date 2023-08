Fortnite: Shooter hat jetzt einen Raid, der Spieler an FFXIV erinnert

„Fortnite“-Spieler und -Spielerinnen haben aktuell die Möglichkeit, den Doomsday-Raid zu absolvieren. Der Raid erinnert viele Fans an die Inhalte aus „Final Fantasy XIV“.

In der jüngsten Zeit bekommt eine Raid-Mission in „Fortnite“ viel Aufmerksamkeit. Der Doomsday-Raid besteht seit dem 9. August 2023 und ist eine Kreation aus der Community, in der sich sechs Spieler und Spielerinnen zusammentun können.

In dem Shooter ist es nämlich möglich, dass Fans eigene Inhalte erstellen können. In diversen Videos zeigen Fans nun, wie der populäre Raid aussieht.

Fortnite: Raid erinnert an Final Fantasy XIV

Viele User erinnert der Raid an die Inhalte aus „Final Fantasy XIV“. Auch hier gibt es riesige Bossgegner, deren Flächenangriffen wir ausweichen müssen. Durch die unterschiedlichen Angriffsmuster ist taktisches Ausweichen gefordert.

Für den Bosskampf im Doomsday-Raid können wir aus drei unterschiedlichen Klassen wählen: Assault, Support und Vanguard. Die Gruppe sollte sich gut durchmischen, damit ein ausgewogenes Verhältnis herrscht.

Der Boss, gegen den wir antreten müssen, ist der Gott namens A 283 – „The god of exiles“. Er soll Necron aus „Final Fantasy IX“ darstellen. Sollten wir beim Boss sterben, ist das kein Problem, denn wir können dann unser Glück vom Checkpoint aus erneut versuchen. Theoretisch.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Der Raid hat momentan mit einem Bug zu kämpfen: Wenn eines der Teammitglieder getötet wird, lässt sich der Boss nicht mehr abschließen.

Der Raid erinnert einige zudem an die Raids aus „Destiny 2“. Da „Fortnite“ dem gleichen Genre angehört, könnten Fans es ja einmal mit Bungies Shooter versuchen, wenn sie Gefallen an dem „Fortnite“-Raid finden.

Weitere Meldungen zu „Fortnite“:

Habt ihr selbst Lust auf den Raid von Creator Sigris bekommen, könnt ihr ihn im Spiel über den Code 8699-5345-4889 suchen. Es gibt daneben noch weitere spannende Inhalte, die Mitglieder aus der „Fortnite“-Community erstellt haben.

Quelle: Kotaku

Weitere Meldungen zu Fortnite.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren