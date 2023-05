Fortnite: Brandneuer Ranked-Modus ist ab sofort live

„Fortnite“ hat heute ein neues System spendiert bekommen. Mit dem Ranked-System gibt es endlich Ranglisten, in denen Spieler und Spielerinnen ihre Leistungen miteinander vergleichen können.

Der Anreiz besteht dabei unter anderem in den kosmetischen Items, die es als Belohnung für erledigte Aufträge gibt. Fans können sich unter anderem auf das Emote „Glorreiches Glänzen“ freuen. Was genau hinter dem Ranked-System steckt, erklären wir euch in diesem Artikel.

Ranked-System schafft mehr Anreiz

Den Ranked-Modus aktiviert ihr in der Lobby von „Fortnite“. Habt ihr ihn erst einmal eingeschaltet, wird euch nach dem ersten Match ein Rang zugeteilt. Das Spiel unterteilt dabei in Battle Royale und Null Bauen.

Je nachdem, wie ihr euch in letzter Zeit und in eurem ersten Match angestellt habt, beginnt ihr bei einem der folgenden Ränge:

Bronze (Bronze I, Bronze II, Bronze III)

Silber (Silber I, Silber II, Silber III)

Gold (Gold I, Gold II, Gold III)

Platin (Platin I, Platin II, Platin III)

Diamant (Diamant I, Diamant II, Diamant III)

Elite

Champion

Unreal

Sobald ihr den Unreal-Rang erreicht, könnt ihr innerhalb einer Saison nicht mehr heruntergestuft werden. Ihr erhaltet dann eine Nummer, die eure weltweite Position anzeigt. Ab dann gilt es, die Nummer zu erhöhen und zum besten Fortnite-Veteranen der Welt aufzusteigen.

Euer Rang steigt oder sinkt je nach Platzierung in einem Match und der Anzahl an Eliminierungen. Solltet ihr nicht im Solo-Modus spielen, wird die gesamte Teamleistung gezählt. Das Matchmaking richtet sich dabei nach dem Gruppenmitglied mit dem höchsten Rang.

Weitere Meldungen zu „Fortnite":

Aktuell startet der Ranked-Modus in Saison Null. Diese Saison läuft noch bis zum Ende von Battle Royale Kapitel 4 Saison 3. Im Gegensatz zum normalen Modus wird das Materiallimit um die Hälfte verringert, das Abbautempo wird ein wenig erhöht Gegner lassen beim Tod 50 von jedem Material fallen.

Quelle: Epic Games

