Helldivers 2: Es ist okay, gute Elemente anderer Spiele zu kopieren, meint Josh Sawyer

Mit dem kooperativen Multiplayer-Shooter „Helldivers 2“ lieferten die Entwickler der Arrowhead Studios einen der Überraschungshits des noch jungen Jahres 2024 ab.

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung zog die Community aufgrund des Stils und der Thematik des Spiels wohlwollende Vergleiche mit „Starship Troopers“. Mittlerweile sind seit der Veröffentlichung von „Helldivers 2“ ein paar Tage ins Land gezogen, in denen die Spielerinnen und Spieler weitere Vergleiche äußerten.

Auf Plattformen wie Reddit oder X (ehemals Twitter) wurden gleich mehrfach Vergleiche mit „Metal Gear Solid 5“ gezogen. Ein Nutzer bezeichnete „Helldivers 2“ im Solo-Modus beispielsweise als den „Metal Gear Solid 5“-Nachfolger, mit dem uns Konami leider nie versorgte.

„Das Auskundschaften feindlicher Stützpunkte und das Erledigen einzelner Automotins fühlt sich völlig anders an als das Trupp-Gameplay“, so der Nutzer. „Es ist so schwierig, Patrouillen zu vermeiden und sich durch Felsen zu schleichen, um den Feinden zu entkommen, dass man kaum glauben kann, dass das Spiel nicht für Solospieler konzipiert wurde. Ich ziehe vor den Entwicklern meinen Hut.“

Auch ein auf X veröffentlichter Vergleich zeigt die recht offensichtlichen Parallelen zwischen „Helldivers 2“ und „Metal Gear Solid 5“.

Mehr Entwickler sollten erfolgreiche Elemente übernehmen

Eine Begebenheit, zu der sich auch der Branchenveteran Josh Sawyer (Obsidian Entertainment) äußerte. Laut dem Lead Designer hinter „Fallout: New Vegas“ sollte es kein Tabu sein, sich von den guten beziehungsweise erfolgreichen Elementen anderer Spiele inspirieren zu lassen. Ganz im Gegenteil.

„Ich mache keine Witze, wenn ich sage, dass mehr Spiele einfach Dinge, die sich gut anfühlen, direkt von Spielen, die sie mögen, kopieren und dann darauf aufbauen sollten“, kommentierte Sawyer die Gemeinsamkeiten.

„Das Kopieren erfordert eine Menge kritischer Analysen und ist äußerst aufschlussreich, selbst wenn man alles wegschmeißt und von vorne beginnt.“

„Helldivers 2“ erschien diesen Monat für den PC und die PS5. Auf beiden Systemen entwickelte sich der Coop-Shooter zu einem Überraschungserfolg und brachte die Server schnell an ihre Grenzen. Um dem Ansturm seitens der Community Herr zu werden, erhöhten die Entwickler die Kapazität der Server seit dem Launch kontinuierlich.

Darüber hinaus veröffentlichte Arrowhead in den letzten Wochen mehrere Updates. Diese brachten neben Fehlerbehebungen auch diverse Anpassungen am Gameplay nach sich. Wie ein geleaktes Gameplay-Video in dieser Woche verdeutlichte, wird mit einem der nächsten Content-Updates ein neues Feature Einzug halten.

Die Rede ist von spielbaren Mechs, mit denen ihr das Schlachtfeld aufmischen könnt.

Now it makes sense why I’m obsessed with Helldivers 2 so much pic.twitter.com/ktsOGSTffD — medster101 (@medster101) February 28, 2024

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren