Activision Blizzard: Qualitätstester werden zu Vollzeitangestellten

Ende des Jahres erreichte uns die Meldung, dass sich Activision Blizzard dazu entschloss, einen Großteil der Mitarbeiter von Raven Softwares Qualitätssicherung zu entlassen. Nachdem sich die Betroffenen zuletzt gewerkschaftlich zusammenschlossen, lenkte Activision Blizzard nun ein und bietet allen internen Mitarbeitern der Qualitätssicherung Vollzeitjobs an.

In den vergangenen Monaten war der kalifornische Publisher Activision Blizzard immer wieder für Negativschlagzeilen zu haben. Meist drehten sich die Berichte um das Arbeitsklima oder Vorwürfe wie sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Machtmissbrauch.

Anfang Dezember 2021 erreichte uns die Meldung, dass zahlreiche Mitarbeiter von Raven Softwares Qualitätssicherung entlassen wurden. Vor allem die Tatsache, dass der von Raven Software mitentwickelte Battle-Royal-Shooter Milliarden-Umsätze generierte und dass viele Mitarbeiter der Qualitätssicherung vor ihrer Entlassung mit falschen Versprechen zu einem Umzug bewegt wurden, schlug entsprechend hohe Wellen.

Nachdem ihre Kollegen von Raven Software offen gegen die Entlassungen demonstrierten, schlossen sich die von den Entlassungen Betroffenen im Februar 2022 gewerkschaftlich zusammen. Mit Erfolg, wie aktuelle Berichte belegen.

Vollzeitstellen und ein versprochener Mindestlohn

So gab Activision Blizzard in einer aktuellen Mitteilung bekannt, dass alle Qualitätstester der internen Studios einen Vollzeitvertag angeboten bekommen. Rund 1.100 Mitarbeiter der Qualitätssicherungen werden somit ab dem 1. Juli 2022 zu vollwertigen Vollzeitmitarbeitern. Weiter heißt es in der Stellungnahme, dass den betroffenen Mitarbeiter ein Mindestlohn von mindestens 20 US-Dollar pro Stunde versprochen wird.

„Heute gaben wir die Umwandlung aller in den USA ansässigen temporären und befristeten QA-Teammitglieder bei Activision Publishing und Blizzard – insgesamt fast 1.100 Personen – in unbefristete Vollzeitmitarbeiter ab dem 1. Juli bekannt“, führten die Verantwortlichen von Activision Blizzard aus.

