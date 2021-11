Activision Blizzard: Bobby Kotick möchte vorerst nicht zurücktreten

Der zunehmend in die Kritik geratene Activision Blizzard CEO Bobby Kotick hat vorerst nicht die Absicht, von seinem Posten zurückzutreten. Er werde es aber „in Erwägung zieht, das Unternehmen zu verlassen“, wenn er die Belästigungsprobleme, die in diesem Jahr weltweit für Schlagzeilen sorgten, nicht zügig lösen kann.

Das Wall Street Journal berichtet in diesem Zusammenhang, dass sich Kotick am vergangenen Freitag mit den Führungskräften von Blizzard traf und ihnen sagte, dass er es in Betracht ziehen würde, unter den genannten Bedingungen zurückzutreten.

Tage, Wochen oder Monate?

„Herr Kotick, der Activision drei Jahrzehnte lang geleitet hat, sagte bei einem Treffen mit Führungskräften der Blizzard Entertainment-Einheit am Freitag nicht, dass er zurücktreten werde. Aber er ließ die Möglichkeit offen, wenn die Probleme mit dem Fehlverhalten im gesamten Unternehmen nicht ’schnell‘ behoben werden, so diese Leute“,

Was in diesem Fall „schnell“ bedeutet, ist offen. Aber angesichts der langen Zeit, in der Kotick die Geschicke von Activision leitet und in der die vorgeworfenen Missstände offenbar schleichend gefestigt wurden, dürfte es sich nicht um Tage oder wenige Wochen handeln.

Ebenfalls wird berichtet, dass bei einem separaten Treffen am Freitag „Top-Führungskräfte von Activision Publishing Herrn Kotick mitgeteilt haben, dass einige Mitarbeiter nicht zufrieden wären, wenn er nicht zurücktreten würde“, und dass „Herr Kotick sagte, er schäme sich für einige der Vorfälle, die unter seiner Aufsicht passiert sind und entschuldigte sich für die Art und Weise, wie er mit den sich entwickelnden Problemen umgegangen ist“.

Für diese Worte gab es allerdings reichlich Kritik. Vorgeworfen wird dem Publisher, dass die „kulturellen Probleme“, von denen er spricht, ein systematisches Ausmaß an Belästigung, Frauenfeindlichkeit und Missbrauch einnahmen. Ebenfalls soll Kotick selbst für die Verschleierung einiger Vorkommnisse verantwortlich sein.

Weiterführende Meldungen zum Thema:

Kotick soll seit Jahren von den Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens und der sexuellen Belästigung gewusst und die beschuldigten Mitarbeiter verteidigt haben. Auch den Aktionären wurden die Vorgänge im Unternehmen verschwiegen, wie ein Bericht des Wall Street Journals kürzlich aufdeckte.

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard.