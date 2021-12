Raven Software: Entwickler demonstrieren gegen die Entlassungen – Stellungnahme Activision Blizzard

In dieser Woche erreichten uns Berichte, in denen von zahlreichen Entlassungen in der Qualitätssicherung von Raven Software die Rede war. Eine Begebenheit, mit der sich die Angestellten des Studios nicht arrangieren möchten. Stattdessen demonstrierte ein Teil der Belegschaft nun gegen die Entlassungen.

In dieser Woche erreichte uns die Meldung, dass sich Activision Blizzard dazu entschloss, zahlreiche Angestellte der Qualitätssicherung von Raven Software zu entlassen.

Wie Betroffene berichteten, wurden sie von Activision Blizzard mittels falscher Versprechen zu einem Umzug bewogen, nur um sich jetzt mit ihrer Entlassung konfrontiert zu sehen. In der Zwischenzeit meldete sich auch die Qualitätssicherung von Raven Software selbst zu Wort und versicherte, dass die entlassenen Angestellten ihre Arbeit stets gewissenhaft verrichteten und sich nichts zu Schulden kommen ließen. Weiter heißt es, dass die Belegschaft der Qualitätssicherung um 30 Prozent reduziert wurde. Zum Teil wurden offenbar auch führende Köpfe entlassen.

Entwickler zogen ohne Unterstützung um

Vor allem die Tatsache, dass ein großer Teil der Entlassenen ohne Unterstützung durch Activision Blizzard nach Wisconsin umzog, um bei Raven Software anzuheuern und nun vor dem Nichts zu stehen, sorge intern für Gesprächsstoff. Um ein Zeichen zu setzen und sich solidarisch mit den Betroffenen zu zeigen, entschlossen sich knapp 60 Angestellte von Raven Software dazu, sich zusammenzufinden und gemeinsam gegen die Entlassungen in der Qualitätssicherung zu demonstrieren.

„Als Reaktion auf die Ereignisse vom Freitag werden das Raven QA-Team und andere Mitarbeiter von Raven mit einer einzigen Forderung auftreten: Jedem Mitglied des QA-Teams, auch den am Freitag gekündigten, müssen Vollzeitstellen angeboten werden“, so die Forderung der Entwickler. Activision Blizzard war mittlerweile ebenfalls für eine Stellungnahme zu haben und bestätigte, dass von den Entlassungen insgesamt 20 Menschen betroffen sind.

„Activision Publishing erhöht seine Gesamtinvestitionen in seine Entwicklungs- und Betriebsressourcen. Wir wandeln in den kommenden Monaten rund 500 Leiharbeiter in Vollzeitkräfte um. Leider haben wir im Rahmen dieser Änderung auch 20 Leiharbeiter in den Studios darüber informiert, dass ihre Verträge nicht verlängert werden“, so der Publisher gegenüber IGN.

Quelle: IGN

