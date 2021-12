Call of Duty Warzone: Offenbar zahlreiche Entlassungen bei Raven Software

In den vergangenen Jahren waren die Jungs und Mädels von Raven Software maßgeblich für die Entwicklung beziehungsweise Weiterentwicklung des im März 2020 veröffentlichten Battle-Royal-Shooters „Call of Duty: Warzone“ verantwortlich.

Laut den Analysten belaufen sich die mit „Call of Duty: Warzone“ generierten Umsätze mittlerweile auf mehr als 1,9 Milliarden US-Dollar. Trotz allem sollen sich die Verantwortlichen von Activision Blizzard dazu entschlossen haben, zahlreiche Mitarbeiter des Studios zu entlassen. Vor allem die Qualitätssicherung von Raven Software soll von den Entlassungen betroffen sein, wie sowohl der als verlässliche Quelle geltende Bloomberg-Journalist Jason Schreier als auch Betroffene des Studios berichten.

„Raven Software von Activision, das für Call of Duty: Warzone verantwortlich ist, hat heute eine Reihe von QA-Testern abrupt entlassen. Andere wissen nicht, ob sie ihre Jobs behalten. ‚Das ist wirklich schmerzhaft‘, sagte mir gerade einer“, teilte Jason Schreier auf Twitter mit. Etwas näher ins Detail ging Raven Softwares Austin O’Brien, der die aktuellen Vorgänge bei Raven Software auf Twitter beschrieb.

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard:

„Ich bin im Moment entwurzelt. Meinen Freunden in der Qualitätssicherung bei Raven wurde monatelang versprochen, dass Activision auf eine Gehaltsumstrukturierung hinarbeitet, um ihre Löhne zu erhöhen. Heute wurden nacheinander wertvolle Mitglieder des Teams zu Besprechungen gerufen und ihnen mitgeteilt, dass sie entlassen werden“, so O’Brien. „Diese Leute wurden gebeten, nach Madison, WI, umzuziehen, um hier zu arbeiten. Jetzt sind sie am 28. Januar arbeitslos.“

„Unser QA-Team leistet unglaubliche Arbeit, aber dies wird nicht nur seine Arbeitsbelastung erhöhen, sondern auch die Moral zerstören. Wenn Branchenfreunde offene Stellen haben, teilen Sie diese bitte mit“, heißt es weiter. „Falls das nicht klar sein sollte: Das ist Bullshit. Es ist diesen Leuten gegenüber unfair, sie mitzunehmen, ihnen etwas Besseres zu versprechen und sie dann zu entlassen. Ich bin gerade wütend.“

Eine offizielle Stellungnahme seitens Activision Blizzard zu den Berichten um die Entlassungen steht noch aus.

Activision’s Raven Software, which runs Call of Duty Warzone, abruptly laid off a number of QA testers today. Others don’t know if they’re keeping their jobs. „This is really painful,“ one just told me.

Warzone generated $1.93 billion last year, according to a SuperData estimate https://t.co/9oFpSAmQPp

— Jason Schreier (@jasonschreier) December 4, 2021