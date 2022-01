Activision Blizzard: QA-Mitarbeiter von Raven Software schließen sich gewerkschaftlich zusammen

Einige Mitarbeiter der Qualitätssicherung von Raven Software, einer Tochtergesellschaft von Activision Blizzard, schließen sich mit Communication Workers of America (CWA) zusammen und gründen eine eigene Gewerkschaft. Unter dem Label Game Workers Alliance ist es die erste Gruppe von Beschäftigten, die bei Activision Blizzard eine solche Vereinigung bildet.

Die beteiligten Mitarbeiter bitten Activision Blizzard um die freiwillige Anerkennung der Gewerkschaft, die von der „überwiegenden Mehrheit“ der QA-Mitarbeiter von Raven Software – immerhin 78 Prozent der berechtigten Beschäftigten, wie aus einem Bericht von Polygon hervorgeht – unterstützt wird.

Die Gewerkschaftspläne folgen dem Streik einiger QA-Mitarbeiter von Raven Software. Gestartet wurde er im Dezember, nachdem Activision Blizzard zwölf Mitgliedern des QA-Teams neue Verträge verweigert hatte. Ein zeitlicher Rahmen für den Streik wurde nicht genannt. Auch weigerte sich die Geschäftsführung, auf die Forderungen der Mitarbeiter einzugehen.

BREAKING: Testers at Raven Software, a division of Activision, say they’ve formed a union and are asking for voluntary recognition. The 34-person unit is the first-ever union in the big-budget video game industry. Filed to Bloomberg Terminal, story coming shortly.

