Code Geass Rozé of the Recapture: Disney+ gibt Starttermin der Anime-Fortsetzung bekannt

„Code Geass: Rozé of the Recapture“ ist auch unter den Titeln „Gode Geass: Z of the Recapture“ und „Dakkan no Zetto“ bekannt. Die Serie wird laut japanischer Webseite weltweit ab dem 21. Juni über die Streaming-Plattform Disney+ verfügbar sein. Der Anime startet dort im „Star“-Kanal und umfasst insgesamt zwölf Episoden, die nach und nach wöchentlich veröffentlicht werden.

In den japanischen Kinos ist die Serie als Vierteiler zu sehen, wobei der erste Teil bereits am 10. Mai an den Start ging. Der zweite Teil folgt am 7. Juni, der dritte am 5. Juli und der vierte am 2. August. Damit können sich die Fans über einen Sommer voller spannender „Code Geass“-Abenteuer freuen.

Code Geass: Rozé of the Recapture setzt auf alte Bekannte und neue Gesichter

Yoshimitsu Ohashi, bekannt für seine Arbeiten an „Amnesia“, „Galaxy Angel“ und „Sacred Seven“, führt bei dieser neuen Serie Regie. Die Drehbücher stammen von Noboru Kimura, der unter anderem an „Princess Principal: Crown Handler“ und „Problem children are coming from another world, aren’t they?“ mitgewirkt hat.

Takahiro Kimura, der bereits in früheren „Code Geass“-Produktionen tätig war, kehrt als Charakterdesigner zurück und arbeitet gemeinsam mit Shuichi Shimamura. Die Charakter-Designs basieren auf den Originalen von CLAMP. Junichi Akutsu, ebenfalls ein erfahrener Mitarbeiter der „Code Geass“-Reihe, übernimmt erneut das Design der Knightmare Frames.

Für die musikalische Untermalung zeichnet Kenji Kawai verantwortlich, der durch seine Arbeiten an „Ghost in the Shell“ bekannt ist. Die ursprüngliche Geschichte stammt von Sunrise, Ichiro Okouchi und Goro Taniguchi.

Die musikalische Untermalung der Serie ist ebenfalls hochkarätig besetzt: MIYAVI steuert den Opening-Song „Running In My Head“ bei. Der Ending-Song „Roze“ wird von Hikari Mitsushima gesungen, die sowohl als Schauspielerin als auch als Sängerin bekannt ist.

„Code Geass: Rozé of the Recapture“ setzt die komplexe Geschichte von „Code Geass“ fort, die durch ihre tiefgründigen Charaktere und überraschenden Wendungen bekannt wurde. Die Kombination aus erfahrenen Schöpfern und neuen Talenten soll sowohl alteingesessene Fans als auch neue Zuschauer ansprechen.

Mit der Einführung der „Star“-Marke erweitert Disney+ sein Angebot an Anime und zeigt damit seine wachsende Bedeutung im globalen Streaming-Markt. Bis zum Release gibt es auf Disney+ bereits einige beliebte Anime zu sehen. So erfreut sich „Heavenly Delusion“ aktuell großer Beliebtheit.

