Heavenly Delusion: Anime-Hit bei Disney+ wurde von The Last of Us inspiriert

„Heavenly Delusion: Das verlorene Paradies“ ist eine Manga-Serie von Masakazu Ishiguro, die in Japan bereits seit 2018 erscheint. 2023 wurde die Anime-Umsetzung von „Tengoku Daimakyō“, so der Name im japanischen Original, veröffentlicht. Für die Adaption zeichnet sich das Studio Production I.G. verantwortlich, das derzeit auch für Netflix an „Terminator Zero“ arbeitet.

„Heavenly Delusion“ ist eine postapokalyptische Serie, zu der sich der Director des Animes von den „The Last of Us“-Spielen inspirieren ließ. Hirotaka Mori ist nämlich ein riesiger Fan.

Director brachte Artbook des Spiels mit zur Arbeit

Hirotaka Mori war kürzlich bei der Convention Anime Central (ACEN) zu Gast. Während seines Besuchs ging es unter anderem auch über seine Serie „Heavenly Delusion“, die sowohl von den Fans als auch von den Kritikern gelobt wurde.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Manga, von dem bislang zehn Bände erschienen sind. Die erste Staffel des Anime „Heavenly Delusion“, oder „Tengoku Daimakyō“, behandelt die ersten sechs Bände.

Der Director konnte zwar noch nichts über die Zukunft des Animes preisgeben, für den bislang noch keine zweite Staffel bestätigt wurde. Er gab aber einen kleinen Einblick in die Entstehung. Mori gab an, dass er das Artbook des Spiels „The Last of Us“ mit zur Arbeit brachte. Er wies sein Team an, die Welt der Show so zu gestalten, dass sie der Welt von Joel und Ellie ähnelt.

Anime spielt ebenfalls in einer furchterregenden Welt

Kein Wunder, denn „Heavenly Delusion“ und The Last of Us“ teilen einige Gemeinsamkeiten. So spielen beide in einer postapokalyptischen Welt. Und in beiden Welten müssen die zwei Protagonisten durch eine furchtbare Höllenlandschaft reisen, um an einen wichtigen Ort zu gelangen.

In „Heavenly Delusion“ wurde die moderne Zivilisation von einer Katastrophe zerstört. Nun lebt eine Gruppe von Kindern in einer von der Außenwelt isolierten Einrichtung, dem sogenannten Himmel. Derweil hat das Mädchen Kiruko versprochen, den Jungen Maru durch das postapokalyptische Japan zu eskortieren, um den Himmel zu finden.

Die erste Staffel von „Heavenly Delusion“ wird weltweilt bei Disney+ ausgestrahlt.

Quelle: Fiction Horizon

