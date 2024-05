Themen der Woche: Mehr Xbox für die PS5 & diverse Leaks – Was hat die Headlines bestimmt?

Auch in dieser Woche gab es natürlich wieder allerlei Spannendes zu berichten. Wir haben die wichtigsten Meldungen für euch zusammengefasst und verraten euch, was ihr in dieser Woche möglicherweise verpasst habt.

Nachdem die letzten Wochen vor allem von Studioschließungen und anderen unerfreulichen Themen dominiert wurden, drehte sich die laufende Woche um das, was unser Hobby eigentlich auszeichnen sollte: Die Spiele.

Vor allem Ubisoft rückte gleich mehrfach in den Fokus. So sorgte in den letzten Tagen nicht nur der offizielle Enthüllungs-Trailer zu „Assassin’s Creed: Shadows“ für zum Teil hitzig geführte Diskussionen. Darüber hinaus veröffentlichte der Publisher in dieser Woche den Multiplayer-Shooter „XDefiant“. Trotz der Probleme mit dem Matchmaking feierte Ubisoft mit „XDefiant“ laut Insiderquellen den erfolgreichsten Launch seiner Geschichte.

Erfolgreich starteten auch die Vorbestellungen von „Assassin’s Creed: Shadows“. Selbiges gilt für die PC-Version von „Ghost of Tsushima“. Hier feierten die PlayStation Studios nämlich ihren erfolgreichsten Launch eines Singleplayer-Titels auf Steam überhaupt.

Ergänzend zu den diversen Neuveröffentlichung stand die laufende Woche ganz im Zeichen von Updates zu kommenden Blockbustern und potenziellen Highlights. Während Activision den finalen Namen des diesjährigen „Call of Duty“-Ablegers und dessen Enthüllungstermin bestätigte, äußerte sich Hideo Kojima zum aktuellen Entwicklungsstand von „Death Stranding 2“.

Shift Up, das Studio hinter dem Action-Hit „Stellar Blade“, wiederum lieferte uns die ersten Details zu seinem nächsten Titel, der aktuell unter dem Arbeitstitel „Project Witches“ entsteht und bis mindestens 2027 auf sich warten lässt.

Deutlich früher könnte das neue „Astro Bot“ erscheinen, das möglicherweise kurz vor seiner Ankündigung steht. Sehr aktiv war in den letzten Tagen auch die bekannte und als verlässliche Quelle geltende Leakerin „Midori“.

Diese befeuerte zum einen die Gerüchte um ein mögliches Remake zu „Final Fantasy 9“. Zudem wies Midori darauf hin, dass „Kingdom Hearts 4“ ganz anders aussehen könnte, als es der erste Trailer vermuten ließ, und lieferte uns ein kleines Update zum 2021 angekündigten Remake „Dragon Quest 3: HD-2D Remake“.

Das nächste Remake, das zuletzt durch die Gerüchteküche geisterte, ist eine mögliche Rückkehr des ersten „Resident Evil“. Gerüchte, zu denen sich in dieser Woche auch der Insider „Dusk Golem“ äußerte. Ein weiteres Thema, das in dieser Woche für reichlich Spekulationen sorgte, ist die mögliche Multiplattform-Strategie von Microsoft beziehungsweise Xbox.

Laut Windows Centrals Jez Corden soll das Redmonder Unternehmen ein „konsistentes Social-Interface“ für kommende Xbox-Titel auf Plattformen wie der PS5 planen. Passend dazu erreichten uns in dieser Woche Gerüchte um eine PS5-Version des nächsten „Doom“-Abenteuers.

Sony und Arrowhead blicken in die Zukunft

Nach dem beeindruckenden Erfolg von „Helldivers 2“ blickten die Entwickler von Arrowhead in dieser Woche in die Zukunft und stellten ihre Führungsetage neu auf. Dabei betonte das Unternehmen nicht nur seine Unabhängigkeit und den Wunsch, sich zu einem neuen From Software oder Blizzard zu entwickeln.

Zudem wurde bekannt gegeben, dass sich Johan Pilestedt dazu entschied, den Posten des CEOs von Arrowhead zu räumen. Eine Entscheidung, die er mit dem Wunsch, zukünftig mehr Zeit für die Entwicklung von Spielen haben zu wollen, begründete.

Im Rahmen der „Creative Entertainment Vision“-Präsentation in dieser Woche ging es vor allem um das Thema KI und die Frage, wie die neue Technik in die Entwicklung von Spielen eingebunden wird. Laut Naughty Dogs Neil Druckmann werden es kommende KI-Technologien auch kleineren Studios mit einem überschaubaren Budget ermöglichen, ihre Visionen in die Realität umzusetzen.

PlayStation-Manager Asad Qizilbash hingegen vertrat den Standpunkt, dass der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz in den nächsten Jahren dazu führen könnte, dass sich der kreative Fokus von Spielen vor allem auf realistischere Charaktere und emotionalere Geschichten verlagert.

