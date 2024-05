PlayStation-Manager: „Fokus verlagert sich“ – So soll KI Einfluss auf zukünftige Spiele nehmen

In einem aktuellen Meeting sprachen ausgewählte Köpfe von Sony beziehungsweise der PlayStation-Sparte über die technischen Möglichkeiten, die der Einsatz von KI mit sich bringt. Laut PlayStation-Manager Asad Qizilbash werden KI-Techniken in den nächsten Jahren dazu führen, dass sich der kreative Fokus von Videospielen verlagert.

Mit Ubisoft und Electronic Arts bekundeten in den letzten Wochen zwei führende Publisher der Videospielbranche ihr Interesse an KI-Techniken und der Art und Weise, wie diese die Entwicklung von Spielen optimieren könnten.

Sony nutzte ein aktuelles Strategie-Meeting, um die“Creative Entertainment Vision“ des Unternehmens vorzustellen. Dabei beschrieb der Konzern seine langfristige Vision und verriet, wo man dank der technischen Fortschritte unserer Zeit in zehn Jahren stehen möchte.

Anlässlich des Meetings stellte sich Asad Qizilbash, der Leiter von PlayStation Productions und Produktleiter der PlayStation Studios, der Frage, wohin sich das Gaming und die Arbeiten an Videospielen seiner Meinung nach entwickeln werden.

Wenig überraschend hob Qizilbash das Potenzial der künstlichen Intelligenz hervor. Diese könnte Entwickler in die Lage versetzen, „Erfahrung zu erschaffen, die jeder Spielerin und jedem Spieler individuelle Erlebnisse ermöglichen.“

Moderne Technik fördert emotionale Erfahrungen

Ein weiterer Bereich, der laut dem PlayStation-Manager von der KI und anderen technischen Fortschritten profitieren wird, ist die Gestaltung von Geschichten und Charakteren. „Darüber hinaus werden technologische Fortschritte die emotionale Tiefe von Spielen erhöhen. Indem sie es den Charakteren ermöglichen, viel emotionaler und ausdrucksvoller zu sein. Das fördert ein eindrucksvolleres Geschichtenerzählen“, so Qizilbash.

„Das wird einer ganzen Generation von Schöpfern dabei helfen, einfach viel mehr Emotionen in den Geschichten zu erzeugen. Der Schwerpunkt wird sich von der Grafik oder den Visuals hin zu immersiven Erzählungen verlagern. Diese werden noch lange nach dem Ablegen des Controllers nachhallen.“

Bezüglich der eingangs erwähnten individuellen Erfahrungen ergänzte der Leiter von PlayStation Productions: „Zum Beispiel könnten NPCs in Spielen anhand ihrer Aktionen mit Spielern interagieren, wodurch sich alles persönlicher anfühlt. Dies ist wichtig für das jüngere Publikum der Generation Z und der Generation Alpha.“

„Das sind die ersten Generationen, die digital aufgewachsen sind. Sie sind es, die nach Personalisierung in allen Bereichen sowie nach bedeutungsvolleren Erlebnissen suchen.“

Naughty Dog möchte neue Wege gehen

Im Rahmen des heutigen Strategie-Meetings kam auch Naughty Dogs Neil Druckmann zu Wort. Dieser hatte die Möglichkeit, ein wenig über die Ziele zu sprechen, die das Studio bei seinem nächsten Projekt verfolgt. Laut Druckmann verfügt der Titel über das Potenzial, die Wahrnehmung des Mainstreams von Spielen neu zu definieren.

Wann mit der offiziellen Enthüllung des nächsten Titels von Naughty Dog zu rechnen ist, ist weiterhin unklar. Allerdings betonte Druckmann, dass die Entwickler mit dem besagten Projekt große Ziele verfolgen. Bei der kreativen Umsetzung des Titels profitiert das Studio laut Druckmann in hohem Maß von dem Vertrauen, das Sony Naughty Dog entgegenbringt.

„Man muss Risiken eingehen, um neue Ideen zu finden, die das Publikum ansprechen, und obwohl Uncharted ein großer Erfolg war, war es für unser Studio wichtig, mit einer neuen Franchise wie The Last of Us wieder innovativ zu sein“, so Druckmann weiter.

