PlayStation: Sony zeigt futuristisches Konzept für künftige Controller

Sony hat ein Strategiemeeting veranstaltet, in dessen Rahmen nicht zuletzt die PlayStation-Sparte besprochen wurde. Zu sehen waren Zukunftsvisionen, die grob zeigen, welche Konzepte das Unternehmen mit neuen Technologien im Sinn hat.

In der Aufzeichnung des Meetings, die ihr euch in dieser Meldung anschauen könnt, ist unter anderem ein Controller zu erkennen. Er weicht deutlich von dem ab, was Spieler derzeit mit dem DualSense in den Händen halten können.

Der Boomerang-Controller lässt grüßen

Es ist zu erwähnen, dass die im Strategie-Meeting gezeigten Konzepte längst nicht bedeuten, dass sie in einer identischen oder ähnlichen Version auf den Markt kommen werden.

Das gilt eben auch für den (oben) gezeigten Controller, der offenbar mehrere Touch-Pads verbaut hat. Darüber befindet sich ein holografischer Bildschirm, sodass es sich offensichtlich um kein Konzept für das klassische Konsolen-Gaming handelt.

Teilweise erinnert der Controller an ein Konzept, das schon vor vielen Jahren verworfen wurde:

Die im Video vorgestellten Hardware-Konzepte oder -Ideen stellen keine Produkte dar, die sich in der Entwicklung befinden. Die Szenen sollen vielmehr eine „Stimmung“ oder ein „Gefühl“ dafür geben, wo der japanische Konzern „in 10 Jahren sein möchte, mit Blick auf zukünftige technologische Fortschritte“.

„In zehn Jahren werden wir in einer vielschichtigeren Welt leben, in der sich physische und virtuelle Realitäten grenzenlos überschneiden“, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Videos.

Maschinelles Lernen und reale Erlebnisse

Ein weiterer Punkt im Strategiemeetings war die Erweiterung bekannter Marken in den Bereich des Location-Based Entertainments (LBE). Namentlich genannt wurden Franchises wie “Uncharted” und “The Last of Us”, die nicht nur auf dem Bildschirm unterhalten sollen. “God of War” wiederum diente als Beispiel für die Live-Action-Adaption einer Videospiel-IP.

Anhand von „Marvel’s Spider-Man 2“ widmete sich Sony dem Einsatz des maschinellen Lernens. Das gilt etwa für die automatische Synchronisation von Untertiteln.

PSN stabiler als je zuvor

Einen weiteren Teil des Strategiemeetings nahmen Zahlen zum PlayStation-Network ein. Downloads stiegen seit 2020 um das 1,4-fache, während es bei der Verfügbarkeit bzw. Stabilität des Dienstes einen Rekord gegeben habe. Hier kommt laut Sony eine automatische Skalierung zum Einsatz, die auf kurzfristige Traffic-Erhöhungen reagiert.

Ebenfalls möchte Sony die Verknüpfung der Plattformen vorantreiben und mit der “Vereinheitlichung von IDs für Dienste in der gesamten Sony-Gruppe” fortfahren. Auch die Partnerschaften und der Verkauf von Merchandise entwickeln sich zunehmend, wie die Japaner im Meeting betonten.

Anschauen könnt ihr euch die Aufzeichnung nachfolgend:

Schon im Vorfeld berichteten wir, dass Sony den Anime-Bereich vorantreiben und eine neue Plattform etablieren möchte. Mit Crunchyroll im Besitz ist das japanische Unternehmen ohnehin schon gut aufgestellt.

