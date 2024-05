Devolver Digital: Game-Show kehrt zurück – Termin und Livestream

Anfang Juni stehen einige spannende Gaming-Präsentationen an. Zwar wird die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, in diesem Jahr nicht stattfinden. Dafür gibt es einige Events rund um Geoff Keighleys Summer Game Fest.

Nun gesellt sich eine weitere Präsentation zu dem bereits gut gefüllten Terminkalender hinzu. Denn der Indie-Publisher Devolver Digital feiert den 15. Geburtstag seines überhaupt nicht gruseligen Maskottchens Volvy. Ach ja, ein paar Spiele soll es auch noch zu sehen geben.

Präsentationen von Devolver Digital fallen immer recht schräg aus

Wer die Events von Devolver Digital bislang verfolgt hat, dürfte erahnen, dass die Zuschauer in diesem Jahr wahrscheinlich wieder einen recht unterhaltsamen Stream erwarten dürfen. Immerhin fällt die Ankündigung der Präsentation leicht unangenehm gruselig aus.

Schon in den letzten Jahren bekamen die Spieler bei den Events des Unternehmens einiges geboten. Bei der E3 2017 hielt der Publisher erstmals eine „Big Fancy Press Conference“ ab, bei der es sich jedoch um ein vorab aufgezeichnetes satirisches Video mit jeder Menge fingierten Ankündigungen handelte.

Auch in den folgenden Jahren zog Devolver seine schräge Show ab, sehr zum Gefallen der Zuschauer. 2018 kündigte der Publisher etwa eine Parodie auf Kryptowährung und Lootboxen namens „Lootboxcoin“ an. Im Jahr darauf wurde die Show „Devolver Direct“ eingeführt, die wiederum eine Parodie auf Nintendos „Nintendo Direct“ ist.

Devolver kündigte neue Inhalte an

„Ihr seid herzlich eingeladen, den 15. Geburtstag unseres geliebten Maskottchens Volvy zu feiern“, heißt es in der Ankündigung von Devolver. „Schaltet ein, denn wir versprechen eine große Hand voll Spielegeschenke, darunter Updates und Veröffentlichungstermine für kommende Titel sowie einige spannende neue Enthüllungen.“

„Mit einer Dauer von etwa 20 Minuten ist Volvys 15. Geburtstagsparty eine kurze, aber feine Gelegenheit, sich mit seinen Liebsten zu versammeln und das beliebteste Spielemaskottchen zu feiern, ohne das etwas Ungewöhnliches passiert. Schaltet [am 8. Juni 2024 um 2 Uhr deutscher Zeit] zu den ganz normalen Feierlichkeiten ein, um zu erfahren, warum in aller Welt wir so etwas sagen.“

Quelle: Eurogamer

Weitere Meldungen zu Devolver Digital.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren