Final Fantasy 14: Auf zu neuen Rekorden – Dawntrail befeuert die Spielerzahlen

Mit "Dawntrail" brachte Square Enix vor wenigen Tagen die neueste Erweiterung zum langlebigen Online-Rollenspiel "Final Fantasy 14" an den Start. Wie Director und Producer Naoki Yoshida bestätigte, beflügelte das Add-on die Spielerzahlen des Fantasy-MMOs.

Mit „Dawntrail“ veröffentlichte Square Enix vor wenigen Tagen die mittlerweile fünfte umfangreiche Erweiterung zum Online-Rollenspiel „Final Fantasy 14“.

In einem aktuellen Beitrag auf der offiziellen Website wandte sich Producer und Director Naoki Yoshida passend dazu an die Anhängerschaft. Zum einen nutzte er die Gelegenheit, um sich bei der Community für die technischen Probleme, mit denen „Dawntrail“ in den ersten Tagen nach dem Launch zu kämpfen hat, zu entschuldigen.

Darüber hinaus bedankte sich Yoshi P, wie Yoshida von den Fans liebevoll genannt wird, für die anhaltende Unterstützung der Community. Wie Yoshida bestätigte, profitierten die Spielerzahlen von „Final Fantasy 14“ spürbar von der Veröffentlichung von „Dawntrail“.

Das Fantasy-MMO verbucht neue Rekorde

Konkrete Zahlen nannte Yoshida in diesem Zusammenhang zwar nicht, sprach jedoch davon, dass „Final Fantasy 14“ dank dem Release der Erweiterung aktuell neue Rekordzahlen verbucht. „Zunächst möchte ich Ihnen allen für Ihre Geduld und Kooperation bei der Bewältigung der Serverüberlastung während des Early Access für Dawntrail danken“, so Yoshida.

„Dank Ihrer Unterstützung konnten wir eine Rekordzahl gleichzeitiger Benutzer erreichen, die wir seit der Veröffentlichung von A Realm Reborn im Jahr 2013 nicht mehr gesehen haben“, ergänzte er.

Untermauert werden die Angaben des Produzten und Directors unter anderem von den Steam-Statistiken zu „Final Fantasy 14“. Diesen lässt sich entnehmen, dass die Anzahl der gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spieler auf Steam zum Release von „Dawntrail“ von zuletzt durchschnittlich rund 34.000 Usern auf über 92.000 stieg.

In den letzten 24 Stunden lag der Userpeak bei 71.208. Zum Vergleich: Der Rekordwert von „Final Fantasy 14“ auf Steam liegt bei etwas mehr als 95.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern. Zahlen der PlayStation- und Xbox-Versionen liegen leider nicht vor.

Entschädigung für die Community angekündigt

In den Tagen nach dem Launch kämpft „Dawntrail“ weiterhin mit diversen technischen Problemen. Wie Square Enix in dieser Woche bekannt gab, entschädigen die Entwickler die Community mit kostenloser Spielzeit für den holprigen Launch.

Alle weiteren Details zu diesem Thema beziehungsweise den Entschädigungen haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Final Fantasy 14: Dawntrail“ ist für den PC, die PS4, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XIV.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren