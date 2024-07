Final Fantasy 14 Dawntrail: Yoshi-P kündigt Entschädigungen an

Vor wenigen Tagen startete die neueste Erweiterung für "Final Fantasy 14", "Dawntrail", nicht ohne Probleme in den Early Access. Der Produzent Naoki Yoshida kündigte nun Entschädigungen für die Spieler an.

Vor einer Woche startete der Vorabzugang für die neue „Final Fantasy 14“-Erweiterung „Dawntrail“. Allerdings erwartete die Spieler nicht nur eine Warteschlange an Nutzern, die auf die Server wollten. Die Fans berichteten auch von einer ganzen Reihe an Bugs und anderen Problemen.

Schnell meldete sich der Produzent von „Final Fantasy 14“, Naoki Yoshida oder Yoshi-P, zu den Fehlern zu Wort. Er bedankte sich für die Unterstützung und entschuldigte sich für die technischen Schwierigkeiten. Nun kündigte der Produzent auch Entschädigungen für die Abonnenten des Spiels an.

Abonnenten bekommen Spielzeit gutgeschrieben

In einem neuen Beitrag kündigte Yoshi-P an, dass Abonnenten des MMORPGS im „Final Fantasy“-Universum wegen den aufgetretenen Fehlern ab dem 10. Juli Spielzeit gutgeschrieben wird. Spielern auf allen Plattformen, PS5, PS4, Xbox Series X|S und PC, die eine registrierte Vollversion von „Final Fantasy 14“ besitzen und bis zum 4. Juli über ein aktives Abo verfügten, erhalten zwei Tage zusätzliche Tage Spielzeit. Spielern, die weitere Dienste in Anspruch genommen haben, wie etwa angeheuerte Gefolgsleute, wird gleichzeitig eine kostenlose Nutzungszeit für diese Dienste gewährt.

Spieler auf der Xbox Series X|S erhalten dazu noch einmal acht Tage zusätzliche Spielzeit. Insgesamt erhalten Nutzer auf den Konsolen von Microsoft damit zehn Tage Spielzeit gutgeschrieben. Auch hier gilt, wenn weitere Dienste in Anspruch genommen wurden, wird diese Nutzungszeit ebenfalls gutgeschrieben.

Wie Naoki Yoshida schreibt, werden diese Entschädigungen ab dem 10. Juli einer Vielzahl an Spielern gewährt. Daher geht man davon aus, dass der Vorgang rund zwei bis drei Tage dauern wird.

Spiel hat noch immer Probleme

Wie Yoshi-P auf der offiziellen Webseite von „Final Fantasy 14“ angibt, kam es unmittelbar nach dem Start von „Dawntrail“ auf PlayStation 5 und PlayStation 4 zu Problemen mit den Spielberechtigungen. Dies führte dazu, dass sich die Nutzer vorübergehend nicht mehr einloggen konnten.

Auf der Xbox Series X|S leidet das MMORPG noch immer an Fehlern. So kann es beim Wechsel zwischen den Gebieten im Spiel zu schwerwiegenden Freezes kommen. Wie der Produzent von „Final Fantasy 14“ angibt, habe die Behebung dieses Problems höchste Priorität und werde derzeit von den Entwicklern untersucht. Ein Fix benötigt jedoch noch Zeit, weshalb Yoshida die Spieler um weitere Geduld bittet.

