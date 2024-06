Final Fantasy 14 Dawntrail: Square Enix richtet sich vor Early Access mit einer Bitte an Spieler

Kurz vor dem Beginn der Early Access-Phase von "Final Fantasy 14: Dawntrail" hat das Team von Square Enix eine große Bitte an die Spieler des MMOs.

Nach langer Wartezeit fällt in Kürze der Startschuss für die von Fans lange ersehnte Early Access-Phase der Erweiterung „Final Fantasy 14: Dawntrail“. Zahlreiche Spieler stürzen sich dann vor dem Rest der Community in die neuen Abenteuer und dürfen die taufrischen Features und Inhalte unter die Lupe nehmen. Doch bevor es wirklich losgeht, richtet sich Square Enix mit einem flammenden Appell an die Early Access-Teilnehmer.

Worum bittet Square Enix die Early Access-Spieler?

Das Team von Square Enix hat im offiziellen Blog nochmals betont, dass es hinsichtlich der Berichterstattung aus dem Early Access von „Final Fantasy 14: Dawntrail“ keinerlei Einschränkungen geben wird. Demnach dürfen Spieler über sämtliche Features und Inhalte der neuesten MMO-Erweiterung schreiben und diese auch zeigen. Obwohl es demnach keine Grenzen gibt, bitten die Entwickler um einen gewissen Grad an Zurückhaltung.

„Wir bitten die Early Access-Benutzer darum, etwas rücksichtsvoll zu sein und ihr Bestes zu geben, um Spoiler-Inhalte zu vermeiden, da es auch Spieler gibt, die erst beim offiziellen Launch beginnen oder in ihrem eigenen Tempo spielen“, so der Wunsch von Square Enix.

Wann beginnt der Early Access von Final Fantasy 14: Dawntrail?

Sollte alles nach Plan verlaufen, beginnt die Early Access-Phase von „Final Fantasy 14: Dawntrail“ am 28. Juni 2024 – also an diesem Freitag. Die Server sollen ab circa 11:00 Uhr deutscher Zeit online gehen und somit für die ersten Logins verfügbar sein.

Dann können sämtliche Teilnehmer etwas mehr als eine Woche die neuen Inhalte vor allen anderen Spielern genießen und sich somit auch einen kleinen (zeitlichen) Vorteil verschaffen.

Ebenfalls interessante Meldungen rund um „Final Fantasy 14“

Wann ist der offizielle Launch von Final Fantasy 14: Dawntrail?

Wer nicht an der Early-Access-Phase teilnimmt, muss sich etwas länger gedulden, bevor er die neuen Inhalte der Erweiterung live erleben kann. Der offizielle Launch von „Final Fantasy 14: Dawntrail“ ist für den 2. Juli 2024 geplant.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy 14, Final Fantasy 14: A Realm Reborn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren