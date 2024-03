Final Fantasy XIV: Yoshi-P sorgt sich, dass das MMO zu „stressfrei“ sei

Die Entwickler des MMORPGs "Final Fantasy XIV" hätten sich im Laufe der Jahre bemüht, das Spiel so stressfrei wie möglich zu gestalten, so Naoki Yoshida. Im Nachhinein befürchte Yoshi-P aber, dass das Rollenspiel nicht herausfordernd genug sei.

Das langjährige MMORPG „Final Fantasy XIV“ steht bei den Spielern auch Jahre nach dem ursprünglichen Release noch hoch im Kurs. In diesem Monat dürfen endlich auch die Spieler auf Microsofts Xbox Series X|S nach Eorzea reisen und Abenteuer mit anderen Nutzern erleben.

In einem Interview gab der Director von „Final Fantasy XIV“, Naoki Yoshida oder Yoshi-P, nun an, dass man sich über die Jahre bemühte, das langlebige Spiel so stressfrei wie möglich zu gestalten. Allerdings fragt sich der Entwickler nun, ob das MMO auch noch herausfordernd genug sei.

Ein Videospiel sollte ein gewisses Maß an Stress enthalten, so Yoshi-P

Square Enix habe sich über die Jahre hinweg bemüht, den Stress und das Unbehagen, das die Spieler beim Spielen von „Final Fantasy XIV“, empfinden, zu minimieren, gab Yoshida in einem Interview mit Famitsu an. „Mir ist wieder einmal klar geworden, dass wir den Spielern weiterhin Überraschungen bieten müssen, die über ihre Vorstellungskraft hinausgehen. In dieser Hinsicht bedauere ich tatsächlich etwas…Während wir FF14 weiter betreiben, haben wir versucht, es für die Spieler komfortabler und stressfreier zu gestalten. Aber wenn ich an die letzten 10 Jahre zurückdenke, denke ich, dass wir in dieser Hinsicht vielleicht ein bisschen zu weit gegangen sind.“

Der Director erklärte weiter: „Ein Videospiel sollte natürlich ein Element von Stress haben. Aber wie man damit richtig umgeht, ist extrem schwierig.“ Yoshida gab in dem Interview nicht an, in welchen Bereichen das Spiel seiner Meinung nach zu entspannt gestaltet wurde. Allerdings gab er das Beispiel eines Sidescrolling-Plattformers ohne Abgründe, wenn die Spieler einen Sprung vermasseln. „Natürlich würde das Spiel seinen Stress verlieren, es wäre aber auch nicht so spaßig“, so der japanische Entwickler.

Für „Final Fantasy XIV“ erhofft sich Yoshi-P, ein besseres Gleichgewicht zwischen Risiko und Belohnung herstellen zu können. Für das Spiel steht im Sommer als nächstes die Erweiterung „Dawntrail“ an. Wann die neuen Inhalte genau erscheinen, ist noch nicht bekannt. In mehreren Trailern wurden kürzlich einige der kommenden Features vorgestellt.

Quelle: GamesRadar, PCGamesN

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XIV, Final Fantasy XIV: A Realm Reborn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren