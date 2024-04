PS Plus Extra und Premium: April-Neuzugänge für PS4 und PS5 angekündigt

Die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium im April 2024 sind fast da. Heute erfolgte die Ankündigung. Kommende Woche ist die Freischaltung an der Reihe.

Nachdem in der vergangenen Woche die April-Neuzugänge der PS-Plus-Grundstufe freigeschaltet wurden, geht es mit Extra und Premium weiter.

Ohne Zusatzkosten auf die Konsole gepackt werden können die neusten Spiele der höheren Stufen zwar zunächst nicht. Doch aufgrund der erfolgten Ankündigung ist bekannt, welche Neuzugänge kommende Woche in die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium wandern.

PS Plus Extra und Premium im April 2024 – Neuzugänge in der Übersicht

Eines der Spiele ist schon seit Anfang April bekannt. Hierbei handelt es sich um “Dave the Diver”, das direkt zum PlayStation-Launch im Abo landet. Die nachfolgende Gesamtübersicht nennt alle Spiele beim Namen.

PS Plus Extra:

Animal Well* | PS5

| PS5 Dave the Diver | PS4, PS5

| PS4, PS5 Tales of Kenzera: Zau* | PS5

| PS5 Oddballers | PS4

| PS4 Bau-Simulator | PS4, PS5

| PS4, PS5 The Crew 2 | PS4

| PS4 Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

| PS4, PS5 Lego Ninjago Movie Videogame | PS4

| PS4 Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

| PS4, PS5 Deliver Us Mars | PS4, PS5

| PS4, PS5 Lego Marvel’s Avengers | PS4

| PS4 Miasma Chronicles | PS5

| PS5 Stray Blade | PS5

*) „Animal Well“ erscheint am 9. Mai 2024. „Tales of Kenzera: ZAU“ wird am 23. April 2024 veröffentlicht.

PS Plus Premium (Klassiker):

Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5

| PS4, PS5 Star Wars: Rebel Assault 2: The Hidden Empire | PS4, PS5

Bis zur Freischaltung der Neuzugänge müssen sich Abonnenten einige weitere Tage in Geduld üben. Sie erfolgt am kommenden Dienstag voraussichtlich gegen 11 Uhr – oft auch etwas früher. Eine Ausnahme bilden die markierten Titel.

Wegfallenden Extra/Premium-Spiele

Während am Dienstag weitere Spiele in den Bibliotheken landen, fliegen andere heraus. Glücklicherweise macht Sony rechtzeitig auf wegfallende Inhalte aufmerksam, sodass das eine oder andere Highlight vorher nachgeholt werden kann.

Die Spiele fliegen im April 2024 aus dem Abo:

Mit dem Austausch der Spiele für PS Plus Essential im bevorstehenden Mai trifft es auch in der Grundstufe vorherige Neuzugänge. Hier gilt allerdings: Landen sie vor der Frist in der persönlichen Bibliothek der Spieler, stehen sie langfristig zur Verfügung.

Diese Essential-Games sind im April 2024 dabei:

PS Plus Essential, Extra und Premium im Mai

Während die einen oder anderen Spieler weiterhin den oder die Weihnachtsbraten abtrainieren oder das Knallen der Silvester-Böller in den Ohren hören, schreitet das Jahr unaufhaltsam voran. Der Mai steht vor der Tür und hat weitere PS-Plus-Spiele im Gepäck.

Die Termine sind quasi in Stein gemeißelt, da Sony recht zuverlässig an einem bestimmten System festhält. Demnach sollten Abonnenten der drei Stufen die folgenden Termine im Blick behalten:

PS Plus Essential:

Ankündigung am 1. Mai 2024

Freischaltung am 7. Mai 2024

PS Plus Extra und Premium:

Ankündigung am 15. Mai 2024

Freischaltung am 21. Mai 2024

Wie kommen diese Termine zustande? Neuzugänge für PS Plus Essential werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Mit einem Versatz von jeweils zwei Wochen sind Extra und Premium an der Reihe.

Sobald die Ankündigungen und Freischaltungen für Mai 2024 da sind, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Eine Übersicht über die drei Stufen von PS Plus samt der jeweiligen Features und Preise hält unsere Special zu PS Plus Essential, Extra und Premium parat.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren