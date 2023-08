Alan Wake 2: „Dark Place“-Präsentation im Rahmen von Opening Night Live 2023 bestätigt

Auch in diesem Jahr wird die Gamescom vom Opening Night Live-Event eingeläutet, das am 22. August 2023 von 20 bis 22 Uhr stattfindet und wie gehabt von Geoff Keighley (The Game Awards) produziert und moderiert wird.

Wie Keighley und die Entwickler von Remedy Entertainment bestätigten, dürfen wir uns im Rahmen von Opening Night Live 2023 unter anderem auf einen Auftritt des im Herbst erscheinenden Horror-Abenteuers „Alan Wake 2“ freuen.

Da die Rede von einer Präsentation des sogenannten „Dark Place“ ist, wird davon ausgegangen, dass in der nächsten Präsentation endlich näher auf den Protagonisten Alan Wake und dessen Schicksal eingegangen wird.

Bekanntermaßen wird „Alan Wake 2“ mit zwei spielbaren Charakteren aufwarten: Den aus dem ersten Teil bekannten Thriller-Autoren Alan Wake und die auf ungewöhnliche Fälle spezialisierte FBI-Agentin Saga Anderson, die den Geschehnissen in Bright Falls auf den Grund geht.

Remedys erste Schritte im Survival-Horror-Genre

Nachdem es sich beim ersten „Alan Wake“-Abenteuer aus dem Jahr 2010 noch um einen Psycho-Thriller handelte, gehen die Entwickler von Remedy Entertainment beim Nachfolger neue Wege. So versteht sich „Alan Wake 2“ als eine Survival-Horror-Erfahrung, mit der Remedy Entertainment dem Genre seinen ganz eigenen Stempel aufdrücken möchte.

Allerdings nicht ganz ohne bekannte Inspirationsquellen, wie der für den Nachfolger verantwortliche Game-Director Kyle Rowley im Gespräch mit der EDGE ausführte. Demnach waren es vor allem die letzten „Resident Evil“-Titel, die den Entwicklern von Remedy Entertainment einen Eindruck davon vermittelt haben, wie eine klaustrophobische Spielerfahrung aussehen kann, in der sich die Spielerinnen und Spieler verletzlich fühlen.

In diesem Zusammenhang hob der Game-Director vor allem die Kameraperspektiven hervor, die der Spielerin beziehungsweise dem Spieler stets das Gefühl vermitteln sollen, dass sich hinter der nächste Ecke eine Gefahr verstecken könnte. In Kombination mit den tödlichen Gegnern möchten uns die Entwickler so die Verletzlichkeit der beiden Hauptcharaktere vor Augen führen und für eine beklemmende Spielerfahrung sorgen.

„Alan Wake 2“ erscheint am 17. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

