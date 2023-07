Alan Wake 2: Video stellt besondere Mind-Place-Fähigkeit von Saga Anderson vor

Saga Anderson ist eine der beiden spielbaren Protagonisten im kommenden „Alan Wake 2“. In einem neuen Clip mit Gameplay-Szenen stellt der zuständige Entwickler Remedy Entertainment ihren Mind Place vor, in dem unter anderem gefundenes Hinweismaterial gesichtet werden kann.

„Saga Andersons Mind Place ist ein mentales Konstrukt, in dem sie den Fall bearbeitet und die gefundenen Hinweise sichtet. Der Mind Place kann mit einem einzigen Tastendruck an fast jedem Punkt des Spiels erreicht werden“, so Remedy Entertainment im Begleittext zum unten eingebetteten Video.

Ein wichtiger Teil des Mind Place sei die Falltafel, eine visuelle Darstellung der Ermittlungen, auf der Saga Schlussfolgerungen zieht und neue Missionsziele erhält. Dabei gilt es, verschiedene Hinweise zusammenzufügen, sie mit roten Linien zu verbinden und Hypothesen über bestimmte Verdächtige und die übernatürlichen Ereignisse im Allgemeinen aufzustellen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Mind Place ist der Profiling-Schreibtisch, mit dem Saga in die Köpfe von Verdächtigen eindringen kann, um zu hören und zu sehen, was sie denken. Dies ist ein weiteres Element der Detektivformel und soll Sagas Fachwissen und Fähigkeiten unterstreichen. Anschauen könnt ihr euch den Gameplay-Clip nachfolgend:

Lüftet mit zwei Charakteren ein tödliches Geheimnis

In „Alan Wake 2“ schlüpfen Spieler in die Rolle des Schriftstellers Alan Wake und der FBI-Agentin Saga Anderson. Mit ihnen erforschen sie zwei laut Hersteller „wunderschöne und erschreckende Realitäten“, während es zugleich gilt, ein tödliches Geheimnis zu lüften.

So erschüttert eine Serie von Ritualmorden die Kleinstadt Bright Falls an der pazifischen Nordwestküste. Die Ermittlungen werden allerdings zu einem Albtraum, als sich eine Horrorgeschichte eröffnet, die langsam Realität wird. Während Anderson und Wake in getrennten Realitäten agieren, sind sie im Innersten verbunden: „Sie spiegeln einander, wiederholen sich gegenseitig und beeinflussen die Welten, die sie umgeben“, so die Macher zum Spiel.

Vorbestellungen von „Alan Wake 2“ werden weiterhin im PlayStation Store angenommen, wo die Standardversion mit 59,99 Euro zu Buche schlägt. Für 79,99 Euro gibt es die Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhalten.

Ein kleiner Tipp für PlayStation Plus-Mitglieder: „Alan Wake Remastered“ ist im laufenden Juli ein Bestandteil der Essential-Stufe und kann ohne Zusatzkosten bezogen werden.

„Alan Wake 2“ erscheint am 17. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Geplant ist ein exklusiver digitaler Launch. Es sei eine Entscheidung, die laut Remedy mehr Zeit für den Feinschliff lässt und zudem dabei hilft, die Gesamtkosten auf einem niedrigeren Level zu halten.

