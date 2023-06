Alan Wake 2: Mehr Zeit für den letzten Schliff dank Digital-Release

Ein paar Gründe für die Veröffentlichung in ausschließlich digitaler Form nannte Remedy bereits. Nun erklärten zwei leitende Entwickler, dass auch die zusätzliche Zeit eine Rolle spielt.

Auf dem PlayStation Showcase im vergangenen Mai bestätigte Remedy Entertainment, dass „Alan Wake 2“ ausschließlich in digitaler Form erscheint. Dafür lieferte das Entwicklerstudio gleich drei Gründe: Immer mehr Leute kaufen ihre Spiele auf digitalem Weg und der Preis von 59,99 Euro wird bewahrt. Zudem will das Team kein physisches Spiel herausbringen, das noch einen Download erfordert.

Im Gespräch mit Eurogamer lieferten Sam Witwer und Kyle Rowley nun einen weiteren Grund für den physischen Verzicht. So stehe Remedy dadurch mehr Zeit zur Verfügung, um einen hohen Qualitätsstandard zu erreichen. Publisher Epic Games hat diese Entscheidung befürwortet.

„Wir hatten einfach das Gefühl, dass es Sinn macht und das Timing stimmte“, erklärt Witwer.

Die Entwickler gewinnen dadurch gleich mehrere Wochen an zusätzlicher Entwicklungszeit. Im Falle einer zusätzlichen Disc-Version müsse das Spiel nämlich auch ohne Patch gut spielbar sein.

Eine bessere Version des Spiels

Rowley meint anschließend: „Wir wollten nichts veröffentlichen, auf das wir nicht stolz waren und das die Spieler nicht spielen sollten. Wir hoffen also, dass wir euch auf diese Weise eine bessere Version des Spiels bieten können.“

THQ Nordic würde sich jedenfalls dazu bereiterklären, eine Version in physischer Fassung anzubieten. Schon vom ersten Teil boten sie damals eine physische PC-Version an. Ob es auch diesmal so kommen wird, bleibt abzuwarten.

Der „Alan Wake „-Nachfolger kommt am 17. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt.

