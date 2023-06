Alan Wake 2: Grobe Spielzeit bekannt – Angst vor der Konkurrenz?

In einer Frage-Antwort-Runde hatte unter anderem Wccftech die Möglichkeit, Thomas Puha Fragen zu stellen. Es handelt sich hierbei um den Communications Director von Remedy Entertainment.

Eine Frage widmete sich der Spielzeit des Survival-Horror-Abenteuers. Der Einschätzung von Puha zufolge werdet ihr mindestens 20 Stunden beschäftigt sein. Dabei wies er jedoch auf die Fähigkeiten des Spielers hin, wodurch die Spielzeit abweichen kann. Zudem seien viele Inhalte noch nicht fertig, weshalb er nur grob schätzen kann.

Inspiration von Resident Evil 4

An anderer Stelle wurde der offensichtliche Einfluss von „Resident Evil 4“ angesprochen. Neben des Horror-Aspekts habe das Inventar-System eine gewisse Ähnlichkeit. Puha bejahte die Inspiration des Capcom-Werks, weist aber auf weitere Facetten hin. So soll sich die Stimmung ganz anders anfühlen, wenn ihr die idyllische Stadt Bright Falls mitten am Tag aufsucht.

„Wir haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass es viel Abwechslung im Ton gibt. Wenn man an den dunklen Ort kommt, der eine Art höllische, albtraumhafte Version von New York ist, wird das ganz anders sein als das, was man in Bright Falls sieht. Abwechslung ist definitiv sehr, sehr wichtig für uns. Aber ja, es gibt ein Inventarsystem, mit dem man das Inventar vergrößern kann und so weiter“, erklärt Puha weiter.

Zum Schluss fragte der Interviewer noch, ob Remedy wegen der starken Konkurrenz im Oktober besorgt sei. Schließlich erscheint dort bereits namhafte Titel wie „Marvel’s Spider-Man 2“ und „Assassin’s Creed Mirage“.

Das finnische Entwicklerstudio scheint hier voll auf sich selbst fokussiert zu sein: „Nun, es gibt immer Konkurrenz, richtig? Wir kümmern uns wirklich nur darum, das beste Spiel zu machen, das wir können. Das ist letztendlich das Wichtigste. Und den Rest werden wir dann sehen.“

Am 17. Oktober ist es so weit. Dann kommt „Alan Wake 2“ für PS5, Xbox Series X/S und PC heraus.

