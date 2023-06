Alan Wake 2: Das erste Gameplay-Material zu Remedys Survival-Horror

Im Zuge des großen PlayStation 5-Games-Showcase im letzten Monat wurde der Survival-Horror-Titel „Alan Wake 2“ für einen Release im Oktober dieses Jahres bestätigt.

Ergänzend dazu nutzten die Entwickler von Remedy Entertainment das diesjährige Summer Game Fest, um uns einen ersten Blick auf die spielerische Umsetzung des Nachfolgers zu ermöglichen.

Zu Wort kam dabei Remedy Entertainments Autor und Creative-Director Sam Lake, der die gebotene Bühne nutzte, um ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern und uns weitere Details zu „Alan Wake 2“ zu liefern.

Das Gameplay-Präsentation des Survival-Horrors haben wir unterhalb dieser Meldung zur Ansicht für euch eingebunden.

Ein Sequel mit zwei spielbaren Charakteren

Offiziellen Angaben zufolge führt unser Weg in „Alan Wake 2“ in die kleine Gemeinde Bright Falls, die von rituellen Morden erschüttert wird. Diese versetzen die Bevölkerung des ehemals so beschaulichen Örtchens in Angst und Schrecken und lassen den Ruf nach Aufklärung laut werden. Nachdem im ersten Teil aus dem Jahr 2010 lediglich der Protagonist und Schriftsteller Alan Wake spielbar war, gesellt sich im Nachfolger mit der FBI-Agentin Saga Anderson ein weiterer spielbarer Charakter hinzu.

Laut Remedy Entertainment haben wir es bei Saga Anderson mit einer Agentin zu tun, die sich auf die Lösung besonders komplexer Fälle spezialisiert hat und den Morden in Bright Falls nachgeht. Als sie in der kleinen Gemeinde auf Seiten einer Horrorgeschichte stößt, die um sie herum auftauchen und wahr zu werden scheinen, kommt die Agentin zu dem Schluss, dass die Geschehnisse in Bright Falls möglicherweise mit dem Verschwinden von Alan Wake in Verbindung stehen.

Wie kürzlich bestätigt wurde, dürfen wir uns in „Alan Wake 2“ nicht nur über die Rückkehr bekannter Schauplätze aus dem ersten Teil freuen. Darüber hinaus werden die Areale zum Teil deutlich offener ausfallen und uns die Möglichkeit bieten, die Spielwelt zu erkunden. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Alan Wake 2“ wird am 17. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

