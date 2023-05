Alan Wake 2: Am Nachfolger bestanden laut Remedy niemals Zweifel

Auch wenn die offizielle Ankündigung von "Alan Wake 2" lange auf sich warten ließ, wurde intern nie an einem Nachfolger zum Mystery-Thriller gezweifelt. Dies bestätigte Autor Sam Lake in einem Interview und ermöglichte uns einen kleinen Blick hinter die Kulissen.

Wie in der vergangenen Woche bekannt gegeben wurde, wird „Alan Wake 2“ im Oktober 2023 und somit mehr als 13 Jahre nach dem beliebten ersten Teil erscheinen.

Auch wenn die Spielerinnen und Spieler lange Jahre auf den Nachfolger warten mussten, wurde intern nie an der Realisierung des Projektes gezweifelt. Darauf wies in in einem aktuellen Interview Remedy Entertainments leitender Autor Sam Lake hin.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs bestätigte Lake, dass sich das finnische Studio mit der offiziellen Ankündigung von „Alan Wake 2“ zudem bewusst Zeit ließ, um nicht von „Control“ (2019) abzulenken.

„Wegen Control wollten wir nicht im Voraus darüber sprechen. Wir wollten, dass Control für sich selbst steht. Aber wenn du es spielst und dich damit beschäftigst, erkennst du, dass es im selben Universum spielt. Als AWE [DLC zu Control, Anm. d. Red.] herauskam, waren wir bereits tief in die Arbeiten an Alan Wake 2 involviert und hatten viele klare Dinge bereits festgelegt.“

Entwickler waren vom Nachfolger überzeugt

Auch wenn Remedy Entertainment zwischenzeitlich von „Alan Wake“ abrückte und sich stattdessen auf neue Marken wie „Quantum Break“ oder „Control“ konzentrierte, war laut Lake immer klar, dass es irgendwann zu einem „Alan Wake 2“ kommen würde: „Es gab nie einen Zeitpunkt, an dem ich dachte, dass es nicht passieren würde. Es war einfach noch nicht passiert.“

„Wenn man an etwas arbeitet, mit der Absicht, es zu realisieren, und dann merkt, dass es nicht passiert, gibt es definitiv Enttäuschung. Aber was bei Quantum Break passiert ist, was bei Control passiert ist, ist dass in diesem kreativen Prozess, ein Konzept für Alan Wake 2 zu entwickeln, andere Ideen entstanden sind, die aus dieser Workshop-Arbeit hervorgegangen sind“, ergänzte der Autor.

Spielerisch werden sich Fans des originalen „Alan Wake“ allerdings auf ein paar Änderungen einstellen müssen, da der Nachfolger Abstand vom Konzept eines Mystery-Thrillers nimmt. Stattdessen verfolgen die Entwickler von Remedy Entertainment laut eigenen Angaben das Ziel, dem Survival-Horror-Genre ihren ganz eigenen Stempel aufzudrücken.

„Alan Wake 2“ wird am 17. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

