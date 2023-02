Alan Wake 2: Remedy möchte dem Survival-Horror-Genre seinen Stempel aufdrücken

Zu den Projekten, an denen die Entwickler von Remedy Entertainment derzeit arbeiten, gehört unter anderem "Alan Wake 2". Wie Game-Director Kyle Rowley in einem aktuellen Interview verlauten ließ, möchte sich das Studio mit dem Nachfolger das Survival-Horror-Genre zu eigen machen.

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von Remedy Entertainment aktuell an gleich mehreren neuen Projekten – darunter einem Nachfolger zum Mystery-Thriller „Alan Wake“ aus dem Jahr 2010.

Wie es bereits im Zuge der offiziellen Ankündigung Ende 2021 hieß, wird Remedy Entertainment mit „Alan Wake 2“ neue Wege gehen. Verstand sich der erste Teil spielerisch noch als ein Action-Adventure, haben wir es beim Nachfolger mit der ersten echten Survival-Horror-Erfahrung des finnischen Studios zu tun. Wie Game-Director Kyle Rowley im Interview mit Gamesradar ausführte, verfolgen die Entwickler hier ambitionierte Ziele.

Demnach geht es Remedy Entertainment um nicht weniger als das Vorhaben, einen ganz eigenen Survival-Horror-Titel zu erschaffen und dem Genre seinen Stempel aufzudrücken.

Das bisher größte Projekt von Remedy Entertainment

„Ich würde gerne auf diese Art von Details eingehen, aber wir sind noch nicht so weit, zu viel über unsere Herangehensweise an den Survival-Horror preiszugeben. Was ich sagen möchte, ist, dass wir sehr gerne einen Pflock in den Boden stecken und sagen, dass wir Remedys Version des Survival-Horror-Genres erschaffen. Gameplay, Erzählung, Atmosphäre, Musik – es singt alles vom selben Hymnenblatt, und das war uns von Anfang an sehr wichtig“, führte Rowley aus.

Wann mit der offiziellen Gameplay-Enthüllung von „Alan Wake 2“ zu rechnen ist, verrieten uns die Verantwortlichen von Remedy Entertainment bisher leider nicht. Allerdings stimmte das Studio die Community kürzlich noch einmal auf Großes ein, da es sich bei „Alan Wake 2“ um nicht weniger als den bisher größten Titel von Remedy Entertainment handeln soll.

Ein Ziel, das sich seit der Ankündigung nicht geändert habe. Ganz im Gegenteil: Laut Remedys Sam Lake sind die Ambitionen von Remedy Entertainment im Laufe der Entwicklung sogar noch weiter gewachsen.

„Alan Wake 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

