Alan Wake 2: Remedy bleibt der Third-Person-Perspektive treu

In der vergangenen Woche hatte Remedy die langjährigen Wünsche der Fans erfüllt und „Alan Wake 2“ offiziell mit einem Trailer angekündigt. Dabei hatte Creative Director Sam Lake bereits bestätigt, dass man einen waschechten Survival-Horrortitel aus dem neuesten Abenteuer machen wird. Erstmals wird man in das Genre vorstoßen, das die letzten 25 Jahre von „Resident Evil“ dominiert wurde. Allerdings stellten sich viele die Frage, ob Remedy wie Capcom ebenfalls auf eine First-Person-Perspektive setzen würde.

Diesbezüglich hat sich Sam Lake via Twitter zu Wort gemeldet und klargestellt, dass man für „Alan Wake 2“ an einer Third-Person-Perspektive festhalten wird. Dementsprechend wird man sich an klassische Survival-Horrorspiele orientieren und dies mit dem psychologischen Horror kombinieren, den bereits der erste Teil in den Fokus stellte.

Darüber hinaus wurde auch bestätigt, dass Matthew Porretta dem Protagonisten einmal mehr seine Stimme leihen wird. Zuletzt hatte man ihn sowohl als Alan Wake als auch als Dr. Casper Darling in „Control“ erlebt. Als Schauspieler und Charaktermodell für Alan Wake wird Ilkka Villi zurückkehren, wie man auch im ersten Trailer erkennen kann.

„Alan Wake 2“ soll laut dem aktuellen Plan im Jahre 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Epic Games Store) veröffentlicht werden. Bis dahin kann man weiterhin in aller Ruhe „Alan Wake Remastered“ spielen, das im vergangenen Oktober erstmals auch auf die PlayStation kam. Somit kann man das Abenteuer des Schriftsteller erleben und sich auf den zweiten Teil vorbereiten.

Thank you for being as excited about Alan Wake 2 as we are ❤️🔥🔦. A couple of easy clarifications before we go dark to continue the work. Yes, this is a 3rd person game. Yes, both Ilkka Villi and Matthew Porretta return in the role of Alan Wake. #AlanWake @alanwake @remedygames pic.twitter.com/8UvzXGgKdE

— Sam Lake (@SamLakeRMD) December 14, 2021