Alan Wake 2: Protagonisten-Struktur erklärt und Detektiv-Elemente bestätigt

Im unten eingebundenen Video-Interview sprachen die beiden Co-Directors über die Protagonisten-Struktur von „Alan Wake 2“. Wie wir inzwischen wissen, dürft ihr im Nachfolger gleich zwei Charaktere steuern. Einer davon ist der titelgebende Schriftsteller Alan Wake, neu ist die FBI-Agentin Saga Anderson.

Wie das genau aussieht, erklärte Lake so: „Sobald die Einführung mit Saga abgeschlossen ist, kann der Spieler an bestimmten Orten zwischen den beiden wechseln, entweder Alan Wake im Dunklen Ort oder Saga im Pazifischen Nordwesten spielen, und es gibt keinen falschen oder richtigen Weg, von da an zu spielen.“

Wie ihr möchtet, könnt ihr die Geschichte von einem der beiden Charaktere fast bis zum Ende durchspielen. Der Charakter lässt sich dabei immer wieder wechseln.

In der Handlung des Spiels sind die Handlungsstränge der beiden Protagonisten eng miteinander verknüpft. Das bemerkt ihr anhand von Anspielungen, Vorahnungen und Visionen. Beide versuchen, zwischen den Welten zueinander Kontakt aufzunehmen. Welchen Blickwinkel ihr dabei habt, kommt darauf an, welche Geschichte ihr zuerst spielt. Übrigens soll der Erzählstil recht linear ausfallen.

Neue Gameplay-Elemente und -Funktionen

Wie von Anfang an bekannt handelt es sich um die erste Survival-Horror-Erfahrung von Remedy Entertainment. Beim Gameplay werden die Spieler das deutlich zu spüren bekommen: Sowohl Detektiv-Elemente als auch Rätsel kommen vor. Diese Art von Gameplay passt ideal zu Saga Anderson, da sie eine Fallanalytikerin des FBIs ist. Erwähnt wird zudem eine Funktion namens „Mind Palace“, mit der ihr euch zurückziehen könnt. Außerdem habt ihr eine Falltafel, um Rätsel zu lösen.

„Das erste Spiel war sehr stark auf den Kampf ausgerichtet. In Alan Wake 2 wollten wir die Idee, ein Profiler, ein FBI-Agent mit Saga zu sein, voll und ganz einbeziehen“, heißt es.

Die Veröffentlichung ist für den 17. Oktober dieses Jahres geplant. Sowohl auf der PS5, der Xbox Series X/S und dem PC wird das Game erhältlich sein.

