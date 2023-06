Alan Wake 2: FBI-Agentin Saga Anderson im Entwicklertagebuch

In dem kommenden Survival-Horrorspiel "Alan Wake 2" wird es zwei Protagonisten geben. Remedy stellt uns die FBI-Agentin Saga Anderson in einem neuen Entwicklertagebuch vor.

Vor kurzem hatten Epic Games Publishing und Remedy Entertainment einen ersten Gameplay-Trailer zu dem kommenden Survival-Horrortitel „Alan Wake 2“ veröffentlicht, in dem man uns auch einen neuen Charakter präsentierte ─ Saga Anderson. Mit einem neuen Entwicklertagebuch wirft man einen Blick hinter die Kulissen und stellt die FBI-Agentin noch einmal etwas besser vor.

Eine Morduntersuchung in Bright Falls

Saga Anderson wird neben dem namensgebenden Schriftsteller Alan Wake als Protagonistin in Erscheinung treten. Sie werden in die kleine Gemeinde Bright Falls zurückkehren, in der rituelle Morde die Bewohner in Panik versetzen. Anderson soll die Morde untersuchen. Die FBI-Agentin, die sich auf nahezu unlösbare Fälle spezialisiert hat, entdeckt die geschriebenen Seiten des Autoren, dessen Geschichten stets Realität anzunehmen scheinen.

Daraufhin wird Anderson klar, dass all dies auch mit Alan Wakes Verschwinden zusammenhängen könnte, der seit seiner Zeit in Bright Falls als verschollen gilt und bereits für tot erklärt wurde.

Remedy hat in den letzten Jahren mit weiteren Spielen wie „Quantum Break“ und „Control“ ein Universum aufgebaut, in dem alle Geschichten spielen und zum Teil auch miteinander in Zusammenhang stehen. Dementsprechend wird der kommende Horrortitel das nächste Kapitel in dieser Welt darstellen.

„Alan Wake 2“ wird am 17. Oktober 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Epic Games Store) auf den Markt kommen. Am 8. Juni 2023 soll eine erste ausführliche Gameplay-Präsentation durchgeführt werden.

