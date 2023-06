Alan Wake 2: Dichte Atmosphäre wichtiger als Gore und simple Jumpscares

In einem von Eurogamer geführten Interview gingen führende Köpfe von Remedy Entertainment auf die Arbeiten am Survival-Horror-Abenteuer "Alan Wake 2" ein. Laut Game-Director Kyle Rowley wird es dem Studio vor allem darum gehen, eine schaurige Horror-Atmosphäre zu bieten, anstatt sich ausschließlich auf Elemente wie Jumpscares zu verlassen.

Im Interview mit den Kollegen von Eurogamer sprachen Creative-Director Sam Lake und Game-Director Kyle Rowley über die kreativen Ziele, die bei den Arbeiten an „Alan Wake 2“ verfolgt wurden.

Zunächst führten die beiden führenden Köpfe von Remedy Entertainment aus, dass das finnische Studio beim Sprung in das Genre des Survival-Horrors von der Tatsache profitieren wird, dass sich Horrorproduktionen unabhängig des verwendeten Mediums in den vergangenen Jahren wieder steigender Beliebtheit erfreuten.

„Es fühlt sich definitiv so an, als ob der Horror populärer ist und es neue, großartige Horrorproduktionen in verschiedenen Medien gibt. Früher war das eine Nischensache, doch jetzt wird es von einem breiteren Publikum angenommen“, merkte Lake an.

„Es ist sehr befreiend, in dieser Hinsicht zu wissen, dass wir uns nicht zurückhalten müssen, dass wir der Geschichte gegenüber sehr ehrlich sein und so weit in den Horror vordringen können, wie es die Geschichte benötigt.“

Horrorfilme als Inspirationsquelle

Weiter wurde ergänzt, dass Remedy Entertainment zahlreiche Horrorfilme als Inspirationsquellen heranzog. Vor allem diese, die genau wie „Alan Wake 2“ eine dichte und schaurige Atmosphäre bieten, anstatt sich ausschließlich auf Gore-Elemente und Jumpscares zu verlassen.

„Was den Stil betrifft, betrachten wir moderne und klassische Kunsthaus-Horrorfilme wie neuere Werke wie Hereditary oder Midsommar oder ähnliche Filme. Es geht dabei um die Idee, den Film zu stilisieren und mehr Wert auf Atmosphäre und Angst zu legen als auf Gore oder Jumpscares“, meint Roley. „Wir haben uns schon beim Originalspiel Alan Wake von Twin Peaks und David Lynchs Werken inspirieren lassen – das ist immer noch vorhanden, aber wir erweitern unsere Inspirationsquellen für dieses Spiel.“

Der Game-Director weiter: „Diese Horrorfilme sind besonders interessant aus einer Horror-Perspektive, weil sie eher Horrorgeschichten an sich sind. Es geht mehr um das Drama, die Charaktere und die Dinge, die sie durchmachen, sowie ihre Beziehungen und wie sie sich im Laufe der Geschichte verändern.“

Sam Lake ergänzte diesbezüglich: „Genau. Ich denke, weil wir ein narrativ getriebenes Erlebnis schaffen, konzentrieren wir uns auf den Horror von Sekunde zu Sekunde, die Atmosphäre und wie wir Spannung aufbauen. Aber auch die übergreifende Erzählung ist aus einer Horror-Perspektive wichtig und die Reise, die diese Charaktere durchmachen. Ich denke, moderne Horrorfilme machen das sehr gut.“

„Alan Wake 2“ erscheint am 17. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

