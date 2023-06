Alan Wake 2: Kampagne so gruselig, dass Verschnaufpausen geboten werden

Kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Alan Wake 2“ formulierten die Entwickler von Remedy Entertainment das Ziel, dem Genre des Survival-Horrors mit dem Nachfolger ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Ein Thema, über das sich Co-Director Kyle Rowley und Senior-Narrative-Designer Molly Maloney im Interview mit Gamespot noch einmal ausließen.

Bekanntermaßen wird uns „Alan Wake 2“ mit dem namensgebenden Protagonisten Alan Wake und der FBI-Agentin Saga Anderson zwei spielbare Charaktere bieten.

In der Rolle von Alan Wake werden wir uns in der „Dark Place“ genannten Dimension wiederfinden, die laut Maloney so gruselig ausfällt, dass die Abschnitte, in denen ihr die Kontrolle über Saga Anderson übernehmt, bewusst in einem „leichteren und skurrileren Ton gehalten wurden“.

Auch wenn ihr euch hier ebenfalls mit schaurigen Elementen konfrontiert seht, handelt es sich bei den Abschnitten mit Saga Anderson in gewisser Weise um Verschnaufpausen, in denen ihr euch von den Geschehen in der „Dark Place“-Dimension erholen könnt.

Entwickler über einen bewussten Kontrast

Laut Co-Director Kyle Rowley wurden die Abschnitte mit Alan Wake und Saga Anderson so entworfen, dass ein sichtbarer Kontrast entsteht. Dies soll allerdings nicht bedeuten, dass es sich bei den Szenen, in denen ihr die FBI-Agentin steuert, um einen entspannten Spaziergang handelt. Stattdessen warten auch in der Rolle von Saga Anderson schaurige Szenen und Schockmomente auf euch.

Rowley weiter: „Wir haben diese Szenen am hellen Tag. Wir haben skurrile Charaktere, mit denen man sprechen kann. Indem wir diese Dualität und diese beiden Erfahrungen erschaffen, wollten wir dem Spieler ermöglichen zu denken: ‚Oh, weißt du was? Diese Sequenz im Dark Place ist mir ein bisschen zu gruselig. Ich erinnere mich, dass Saga in Bright Falls war, also werde ich das machen und mit einigen skurrilen Leuten reden.'“

„Alan Wake 2“ wird am 17. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

