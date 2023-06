Alan Wake: Stephen King ließ Remedy berühmtes Zitat für 1 US-Dollar nutzen

Das 2010 erschienene „Alan Wake“ beginnt mit einem Voiceover des gleichnamigen Protagonisten, der den Bestseller-Autor Stephen King zitiert. Das Spiel ist neben HP Lovecraft und der Serie „Twin Peaks“ sehr von dem Schriftsteller und seinen Arbeiten inspiriert. In einem Interview sprach Remedys Sam Lake kürzlich darüber, dass er den Horrortitel „wirklich, wirklich, verzweifelt gerne“ mit einem Zitat des Großmeisters King eröffnen wollte.

Zum Glück war der Autor auch selbst damit einverstanden. Er erlaubte dem Studio, einen Auszug aus seinem 2008 bei Entertainment Weekly erschienenen Artikel „Why Hollywood can’t do horror“ zu verwenden. Remedy musste dafür nur einen symbolischen US-Dollar zahlen.

Sam Lake wollte verzweifelt gerne King-Zitat nutzen

„Als ich das ursprüngliche Alan Wake entwickelt habe, wollte ich unbedingt ein Zitat von ihm [Stephen King], um das Spiel zu beginnen“, so Lake in einem Interview mit Chris Tapsell von Eurogamer auf dem Summer Game Fest. „Soweit ich weiß, wollte er 1 Dollar dafür, dass wir die Rechte für die Verwendung bekommen. [Es war] sehr großzügig.“

„Alan Wake“ beginnt mit einer Fahrt durch das fiktive Bright Falls und einem Voiceover des Protagonisten: „Stephen King hat einmal geschrieben: Albträume existieren außerhalb der Logik, und Erklärungen machen wenig Spaß; sie stehen als Antithese zur Poesie der Angst. In einer Horrorgeschichte fragt das Opfer immer wieder nach dem Warum, aber es kann keine Erklärung geben, und es sollte auch keine geben. Das unbeantwortete Rätsel ist das, was uns am längsten im Gedächtnis bleibt, und es ist das, woran wir uns am Ende erinnern. Mein Name ist Alan Wake, ich bin Schriftsteller.“

Weitere Meldungen zu „Alan Wake 2“:

Derzeit arbeiten die Entwickler von Remedy an der Fortsetzung „Alan Wake 2“. Das Spiel soll bereits am 17. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. In „Alan Wake 2“ werden die Spieler neben dem namensgebenden Protagonisten auch in die Rolle der FBI-Agentin Saga Anderson schlüpfen.

Quelle: Eurogamer, Kotaku

