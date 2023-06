Alan Wake 2: Zerstückelungen geplant? VFX-Chef sorgt für Klarheit

Mit "Alan Wake 2" erhalten Spieler zwar eine düstere Horrorerfahrung. Doch so etwas wie Zerstückelungen sollte nicht erwartet werden. Stattdessen setzt das Team auf andere Elemente.

Während „Alan Wake 2“ den Spielern das Fürchten lehren soll, wird es kein Horrorspiel, in dem es allzu splattermäßig zur Sache geht. So betonte Remedys VFX-Chef Johannes Richter gegenüber dem PLAY Magazine, dass Spieler keine Geschichte erwarten sollten, in der sie Gegner um ihre Gliedmaßen erleichtern können.

„Wir machen keine Zerstückelungen…“, so Richter. Zwar schrecke „Alan Wake 2“ nicht vor Elementen des Körperhorrors zurück. Allerdings konzentriere sich das Team auf eine gruselige Atmosphäre und psychologische Dinge.

Ebenfalls räumte der VFX-Chef ein, dass die Zerstückelungen in der Northlight Engine „wirklich schwer“ zu realisieren seien. Immerhin scheint damit sichergestellt zu sein, dass „Alan Wake 2“ gut durch die USK-Prüfung kommt.

Schwerpunkt eher auf dem psychologisch Schrecklichen

Auch das vorherige Spiel konzentrierte sich vorrangig auf die Dunkelheit, die in Wakes inneren Konflikt und seinen ultimativen Kampf einfloss. Wie sich der Körperhorror in die Handlung der Fortsetzung einfügt und mit den Charakteren verwoben ist, werden wir spätestens nach der Veröffentlichung von „Alan Wake 2“ erfahren. Wie Richter ebenfalls betonte, liegt der Schwerpunkt eher auf dem psychologisch Schrecklichen.

„Alan Wake 2“ kommt am 17. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Wie kürzlich bestätigt wurde, handelt es sich um einen rein digitalen Launch, was laut Remedy mehr Zeit für den Feinschliff lässt und zudem dabei behilflich ist, die Gesamtkosten auf einem niedrigeren Level zu halten.

Das könnte euch ebenfalls zu Alan Wake 2 interessieren:

„Alan Wake 2“ kann im PlayStation Store in zwei Editions vorbestellt werden. Dabei handelt es sich einerseits um die Standardversion zum Preis von 59,99 Euro.

Spieler, die etwas mehr ausgeben wollen, greifen zur Deluxe Edition. Hier werden 79,99 Euro fällig. Im Gegenzug gibt es einige Zusatzinhalte, darunter den Expansion Pass, eine Shotgun für Alan und weitere digitale Ergänzungen, die im verlinkten Produkteintrag aufgelistet sind.

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren